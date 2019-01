Stiri pe aceeasi tema

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a declarat ca doreste sa organizeze noi summituri cu presedintele sud-coreean Moon Jae-in, in 2019, pentru a atinge obiectivul denuclearizarii Peninsulei Coreea. Kim Jong Un chiar i-a trimis o scrisoare duminica, 30 decembrie, liderului sud-coreean pentru a marca detensionarea…

- Presedintele american Donald Trump a declarat sambata ca spera sa organizeze o a doua intalnire cu liderul nord-coreean Kim Jong Un probabil in ianuarie sau februarie 2019, dupa summitul lor istoric de la Singapore din lunea iunie, relateaza AFP. "Cred ca il vom organiza (...) in ianuarie…

- Presa franceza a remarcat faptul ca la intalnirea de la Palatul Elysee, Macron si-a pus mana pe genunchiul liderului american si l-a numit pe Trump prietenul sau. La randul sau, Trump a spus ca si el il considera pe Macron un prieten foarte bun, cu care are multe in comun. “Vrem o Europa puternica.…

- Presedintele american Donald Trump a declarat miercuri ca spera sa se intalneasca din nou cu liderul nord-coreean Kim Jong Un la inceputul anului viitor, informeaza Reuters. Trump a afirmat ca dialogul secretarului de stat Mike Pompeo cu oficiali nord-coreeni va fi reprogramat. Presedintele…

- Coreea de Sud si Statele Unite au reluat luni exercitii militare - la scara mica -, suspendate pe termen nedeterminat in urma summitului istoric intre presedintee american Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong Un, relateaza AFP, informeaza News.ro.Exercitiile comune a doua corpuri…

- Presedintele cubanez Miguel Diaz-Canel a fost primit cu onoruri duminica, la Phenian, de liderul nord-coreean Kim Jong Un, a transmis luni agentia oficiala de presa KCNA, preluata de AFP. Cuba este unul dintre putinii aliati ai Coreei de Nord, dar relatiile sunt mai calduroase la nivel retoric…

- Mike Pompeo a declarat ca recenta sa vizita la Phenian, cea de-a patra, a fost 'inca un pas inainte spre denuclearizare' si ca a avut o 'conversatie buna, productiva' cu Kim, dar ca mai sunt multe de facut. Presedintele sud-coreean Moon Jae-in a discutat cu Mike Pompeo dupa ce acesta s-a intalnit…

- Seful diplomatiei americane Mike Pompeo a avut duminica o intrevedere la Phenian cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, dupa care a ajuns la Seul pentru o vizita in Coreea de Sud in cadrul unui turneu asiatic, relateaza AFP si Kyodo. "Am avut o vizita buna la Phenian pentru a ma intalni cu presedintele…