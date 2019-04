Presedintele Donald Trump a respins prin veto, asa cum era de asteptat, o rezolutie a Congresului care solicita incetarea oricarui sprijin american acordat coalitiei saudite in razboiului din Yemen, opunandu-se pentru a doua oara in ultimele doua luni unei decizii a Legislativului american, transmite AFP.



"Aceasta rezolutie este o tentativa inutila si periculoasa de slabire a puterilor mele constitutionale, care pune in pericol viata unor cetateni americani", se afirma intr-un comunicat de presa al liderului de la Casa Alba in legatura cu textul adoptat de cele doua camere ale Congresului,…