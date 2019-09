Presedintele american Donald Trump a declarat miercuri ca are in analiza cinci persoane foarte calificate profesional pentru a-l inlocui pe John Bolton in functia de consilier de securitate nationala, informeaza Reuters. Adresandu-se reporterilor de la Casa Alba, presedintele american a spus ca Bolton, care a fost concediat marti brusc dupa ce a ocupat aceasta functie timp de 17 luni, a facut cateva greseli, printre care ofensarea liderului nord-coreean Kim Jong Un, caruia i-a cerut sa urmeze "modelul libian" si sa isi predea toate armele nucleare. Donald Trump a declarat ca dintre multele persoane…