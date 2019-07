SUA trimit trupe în Arabia Saudită: Amenințări emergente, credibile Pentagonul a anunțat ca va trimite trupe americane in Arabia Saudita pentru a proteja interesele SUA de "amenințari emergente, credibile", decizia Washingtonului a fost luata in contextul intensificarii tensiunilor cu Iranul, informeaza postul BBC News. Arabia Saudita a confirmat ca regele Salman a aprobat transferul de trupe, care "va consolida stabilitatea și securitatea regionala". Țara nu a mai gazduit trupe americane din anul 2003, dupa intervenția SUA in Irak. Corespondentul BBC Peter Bowes a relatat ca SUA ar urma sa trimita baterii antiaeriene și antibalistice Patriot și 500… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

