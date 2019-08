Distrugatorul american USS Porter (DDG-78) a tranzitat joi Stramtoarea Bosfor, intrand in Marea Neagra, cu scopul consolidarii „stabilitatii regionale” prin cooperarea cu aliații din cadrul Aliantei Nord-Atlantice și pentru a demonstra sprijinul Statelor Unite pentru partenerii din regiune, relateaza Mediafax . USS Porter, distrugator de clasa Arleigh Burke, este a șasea nava americana care intra in Marea Neagra in cursul acestui an, informeaza site-ul U.S. Naval Institute (USNI) News. „Operațiunile navale pe care le desfașuram in Marea Neagra cu aliații și partenerii noștri mențin relațiile puternice…