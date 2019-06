Stiri pe aceeasi tema

- Administratia presedintelui american Donald Trump a anuntat luni seara trimiterea a 1.000 de soldati suplimentar in Orientul Mijlociu, care vin in completarea celor 1.500 de militari a caror trimitere in regiune a fost anuntata luna trecuta, dupa atacul asupra a patru petroliere in largul Emiratelor…

- SUA vor trimite inca 1.000 de militari in Orientul Mijlociu ca raspuns la "comportamentul ostil al fortelor iraniene si al gruparilor intermediare", a anuntat luni Patrick Shanahan, ministrul interimar al Apararii.

- Papa Francisc a facut un apel la reținere și la reducerea tensiunilor din Orientul Mijlociu, aparute ca urmare a atacurilor impotriva a doua petroliere in Golful Oman, transmite Reuters. Apelul survine in contextul in care sunt in creștere temerile legate de o confruntare in regiune, dupa ce Statele…

- 'Condamn orice atac asupra navelor civile', a declarat secretarul general al ONU, care a cerut 'stabilirea faptelor' si a 'responsabilitatilor', subliniind ca lumea nu-si poate permite un conflict major in Golf. Luand cuvantul dupa Antonio Guterres, secretarul general al Ligii Arabe, Ahmed Aboul…

- Statele Unite au anuntat vineri ca desfasoara 1.500 de militari suplimentari in Orientul Mijlociu, invocand ”amenintari persistente” impotriva fortelor americane, provenind de la ”cel mai inalt nivel” al Guvernului iranian, relateaza AFP.

- El a spus ca desfasurarea implica un numar relativ mic de trupe. Aceste trupe ar urma sa contribuie la consolidarea apararii americane in regiune, au declarat anterior doua surse sub rezerva anonimatului, adaugand ca in cadrul acestor forte se afla ingineri.Seful Pentagonului, Patrick Shanahan,…

- Statele Unite nu vor razboi cu Iranul, dar vor reactiona adecvat daca vor fi atacate obiective americane, a declarat marti seara secretarul de Stat Mike Pompeo dupa întrevederea cu ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, relateaza Mediafax."În mod absolut, noi nu vrem razboi cu…

- Doua statii de pompare au fost vizate de un atac cu drone marti, langa capitala saudita Riad, ceea ce a fortat gigantul petrolier Aramco sa-si suspende operatiunile la un oleoduct important, a anuntat ministrul saudit al Energiei, Khalid al-Falih, informeaza AFP. Inainte de aceasta, postul…