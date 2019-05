Duminica, John Bolton, consilierul pentru securitate nationala al Casei Albe, declarase ca administratia Trump va desfasura grupul aeronaval al portavionului USS Lincoln si o forta de bombardiere pe langa comandamentul central american din Orientul Mijlociu, ca reactie la "indicatii si avertismente" ingrijoratoare din Iran si pentru a demonstra ca Statele Unite sunt gata sa raspunda oricarui atac.



Luni, Iranul a sustinut ca trimiterea in regiune a portavionului american este o stire veche si ca fortele iraniene au observat intrarea USS Lincoln in Mediterana in urma cu trei saptamani.