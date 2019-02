Stiri pe aceeasi tema

- "NATO este foarte importanta, dar nu cred ca securitatea militara a Ungariei trebuie sa se bazeze pe NATO", a declarat liderul nationalist conservator intr-un interviu acordat saptamanalului Figyelo. Ungaria este membra a NATO din 1999 si se bucura astfel de protectia aliantei militare occidentale…

- Pentagon intenționeaza sa desfașoare vehicule blindate de lupta Stryker in Europa de Est, anunța Fox News. Potrivit canalului tv, desfașurarea de unitați dotate cu astfel de blindate urmeaza sa fie finalizata pana in annul 2020. Postul sustine ca astfel Statele Unite intenționeaza sa „intareasca Europa”…

- Europa are nevoie de potențialul Rusiei și, cel mai important, de piața și de resursele naturale ale tarii pentru a rezista in fata unor superputeri precum China și Statele Unite, a spus fostul cancelar german Gerhard Schroeder intr-un interviu pentru Spiegel.

- "NATO nu are nicio intentie sa desfasoare noi arme nucleare in Europa", a declarat Stoltenberg intr-un interviu acordat din capitala Norvegiei. "Nu trebuie sa reflectam ceea ce face Rusia. Dar in acelasi timp trebuie sa ne asiguram ca mentinem o descurajare credibila si eficienta", a spus…

- ”Intr-o perioada de ameintari in evolutie constanta si rapida, noi trebuie sa ne asiguram ca capacitatile noastre de aparare sunt unice si fara egal in lume”, a declarat presedintele american, anuntand la Pentagon aceasta noua strategie menita sa protejeze Statele Unite si pe aliatii lor de atacuri…

- CHIȘINAU, 16 ian – Sputnik. Potrivit președintelui rus, Moscova a trimis în decembrie Washingtonului propuneri privind menținerea Tratatului INF. Mai mult, Putin a declarat miercuri ca Rusia este pregatita pentru un dialog serios cu Statele Unite cu privire la întreaga agenda strategica.…

- Europa devine cu pasi repezi campul de lupta al Rusiei si al Statelor Unite in ceea ce priveste exportul de gaze naturale. Rusia a fost pentru mult timp sursa dominanta si furnizorul exclusiv al Europei, insa la final de 2017 Statele Unite i-au facut o surpriza. Dupa 60 de ani, America a devenit exportator…

- Departamentul de Stat din Statele Unite considera ca incidentul din Marea Azov dintre Rusia si Ucraina este dovada clara ca Europa ar trebui sa renunte la proiectul gazoductului Nord Stream 2, relateaza agentia rusa Tass, citata de Mediafax.