- Cel putin 30 de persoane au murit in urma cutremurului cu magnitudinea de 7,5 grade pe scara Richter care a avut loc luni in Papua Noua Guinee, iar compania ExxonMobil a anuntat inchiderea uzinei de lichefiere a gazelor naturale, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Peste o mie de oameni s-au adunat, in aceasta seara, in Piata Victoriei din capitala, pentru a protesta fata de decizia ministrului justiței, Tudorel Toader, de a cere revocarea din funcție a șefei DNA, Laura Codruța Kovesi. Jandarmeria a montat garduri de protectie in zona. In Piața Unirii din Iași…

- Liderul opozitiei ruse Aleksei Navalnii a declarat joi ca a fost retinut de politie in timp ce pleca de la un cabinet stomatologic, relateaza Reuters si dpa. 'Ei ma duc undeva', a scris Navalnii pe Twitter. Anuntul lui Navalnii a fost facut la scurt timp dupa ce seful echipei sale de campanie,…

- Un barbat de 39 de ani cazat intr-un camin al Ministerului Apararii din Constanța a suferit arsuri fiind transporta la spital dupa ce in garsoniera in care locuia a zbucnit un incendiu. 30 de chiriași din caminul militar au fost evacuați pana cand pompierii au reușit sa stinga flacarile.

- Un partid nou din Marea Britanie, care a fost inspirat de gruparea En Marche! a presedintelui francez Emmanuel Macron, a lansat luni o campanie pentru a anula Brexitul si incearca sa convinga parlamentarii sa blocheze orice acord la care ajunge Theresa May pentru iesirea din UE, scrie Reuters. Partidul…

- Trei persoane au fost ranite intr-un schimb de focuri in apropiere de sediul Agentiei Nationale de Securitate a SUA (NSA) din statul Maryland si o persoana a fost retinuta, a informat miercuri presa locala, relateaza Reuters si AFP. Politia si serviciul de pompieri au anuntat mai inainte…

- Un tribunal din Turcia a dispus ca opt medici arestati saptamana trecuta pentru pozitia exprimata impotriva operatiunii militare a Ankarei in nordul Siriei sa fie pusi in libertate si plasati sub control judiciar, transmite luni dpa, citand cotidianul Hurriyet. Asociatia Medicala Turca (TMA) a confirmat,…

- Marea Britanie nu va ramane in Uniunea Vamala europeana dupa despartirea de UE, a subliniat luni Downing Street, relateaza The Associated Press. Dupa un weekend de declaratii contradictorii ale unor oficiali guvernamentali, o sursa de la biroul premierului conservator Theresa May a declarat ca de obicei,…

- In masina de gunoi se mai afla si o a treia persoana, care a fost de asemenea ranita, dar nu ar fi in stare grava. 'Nu sunt persoane grav ranite in randul membrilor Congresului sau al echipelor lor', a spus purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Sarah Sanders, citata de Reuters, fara precizari…

- Lista personalitatilor ruse susceptibile a fi sanctionate publicata marti de SUA are valoarea 'zero', dar punerea in practica a legii respective este o masura discriminatorie fata de Rusia, a declarat premierul rus Dmitri Medvedev, al carui nume se regaseste pe lista respectiva, transmite…

- Cel puțin 36 de oameni au murit, dupa ce un autobuz a cazut intr-un rau din India. Incidentul a avut loc in statul indian Bengalul de Vest, conform autoritaților locale, citate de agenția Reuters. La bordul autobuzului se aflau peste 50 de persoane. Autobuzul a cazut de pe un pod de la 30 de metri inalțime…

- Departamentul de Stat a transmis luni Congresului SUA un raport secret in care arata ca o lege americana adoptata in 2017 a descurajat tranzactii cu armament rusesc in valoare de miliarde de dolari, informeaza Reuters. Masura legislativa a fost luata ca reactie la presupusul amestec al Rusiei in…

- SUA au livrat Iordaniei ultima transa de elicoptere Black Hawk care vor consolida forta de reactie rapida a acestei tari pentru apararea granitelor si participarea la operatiuni transfrontaliere impotriva luptatorilor islamisti, transmite luni Reuters. Potrivit unor oficiali americani,…

- Trei persoane au murit intr-un accident rutier petrecut sambata, la ieșirea din municipiul Oraștie. Printre victime se afla Darius Andrei Stan, de 19 ani, fiul unui polițist, elev in clasa a XII-a la Colegiul Național „Aurel Vlaicu” din Oraștie. Alți doi oameni care au murit sunt un barbat de 60 de…

- Administratia Donald Trump a extins, vineri, sanctiunile impotriva Rusiei, vizand direct un membru al Guvernului de la Moscova, informeaza site-ul agentiei Reuters. Departamentul american al Trezoreriei l-a introdus pe lista persoanelor vizate de sanctiuni pe Andrei Cerezov, adjunct al…

- Comitetul Executiv National al PSD a discutat luni despre ajustarile programului de guvernare. Componenta Guvernului Dancila va fi stabilita abia vineri, in conditiile in care baronii PSD nu reusesc sa-si imparta ministerele. Liderul PSD Liviu Dragnea a promis ca nu va dezincrimina abuzul in serviciu,…

- Franta a cerut o reuniune de urgenta a Consiliului de Securitate al ONU in legatura cu Siria ca urmare a operatiunii Turciei in provincia siriana Afrin (nord), a anuntat duminica ministrul francez de externe, Jean-Yves Le Drian, informeaza Reuters. ''Ghouta, Idlib, Afrin - Franta cere o reuniune…

- Presedintele american Donald Trump a acuzat sambata opozitia democrata ca ii pune pe "imigrantii ilegali" inaintea armatei si a securitatii frontierelor, dupa inchiderea partiala a activitatilor guvernului ("shutdown") dupa ce republicanii si democratii nu au reusit sa ajunga in Congres la un acord…

- Coreea de Nord pregateste o fastuoasa defilare militara luna viitoare pentru a intampina JO de iarna, anunta astazi presa sud-coreeana. Phenianul a nelinistit comunitatea internationala in 2017 multiplicand numarul de rachete lansate si amenintand cu un al saselea test nuclear prezentat ca fiind cu…

- Paisprezece persoane au fost ranite intr-o explozie produsa in noaptea de luni spre marti in centrul orasul belgian Anvers, transmit agentiile dpa, Belga si Reuters, citand politia locala, care a exclus, intr-un mesaj pe Twitter, orice legatura cu terorismul. Explozia, produsa in cartierul…

- Departamentul de Stat american se asteapta ca joi sa fie luata la Washington o decizie privind posibila renuntare la sanctiunile impotriva Iranului, conform acordului nuclear din 2015, informeaza Reuters, conform Agerpres.Subsecretarul de stat Steve Goldstein a declarat presei ca nu este sigur…

- Secretarul de stat american Rex Tillerson va participa la o reuniune internationala a ministilor de externe care va avea loc in Canada saptamana viitoare pentru a discuta eforturile diplomatice din Peninsula Coreea, a anuntat joi Departamentul de Stat, relateaza Reuters. Canada gazduieste…

- Agentia americana de rating Fitch a reluat miercuri avertizarea referitoare la posibilitatea ca SUA sa isi piarda ratingul de top “AAA”, daca plafonul datoriei nu va fi ridicat in lunile viitoare, potrivit Reuters. Departamentul american al Trezoreriei isi va epuiza toate optiunile de creditare, urmand…

- Doua persoane au fost ranite, dintre care una grav, intr-un incendiu izbucnit luni dimineata la acoperisul Trump Tower din centrul Manhattanului, a anuntat luni Departamentul de Pompieri din New York, citat de Reuters.

- Presedintele SUA, Donald Trump, s-a autodeclarat sâmbata un "geniu foarte stabil", dupa aparitia, vineri, a unei carti extrem de critice la adresa sa în care îi este pusa la îndoiala capacitatea de a-si exercita functia, relateaza Reuters. ,,De fapt,…

- Eurodeputatul britanic Nigel Farage, unul dintre cei mai fermi sustinatori ai iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana, se va intalni luni cu negociatorul-sef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, in ceea ce el a calificat drept o incercare de a comunica opiniile a 17,4 milioane de britanici care…

- Consiliul de Securitate al ONU va avea vineri o reuniune privind situatia din Iran, la cererea Statelor Unite, a indicat joi presedintia Consiliului, asigurata de Kazahstan. Reuniunea, programata la ora 20:00 GMT, vineri, este deja criticata de Rusia, care considera ca manifestatiile din Iran…

- "Casa Albastra" prezidențiala din Coreea de Sud a declarat ca Trump a spus premierului Coreei de Sud, Moon Jae-in, intr-o discuție telefoncia faptul ca spera ca discuțiile inter-coreene vor conduce la rezultate bune și ca va trimite o delegație la nivel inalt, inclusiv membrii familiei sale, la Jocurile…

- Invocând o condamnare judiciara pe care Navalnîi o considera motivata politic, Comisia electorala a votat lunea trecuta în unanimitate respingerea dosarului sau de candidatura prezentat dupa o zi de mobilizare a partizanilor sai, care i-au asigurat numarul legal de semnaturi pentru…

- Un baiat a vrut cuburi de contruit. Altul, ca bunica lui sa iasa din spital. Cat il priveste pe Trump, care se afla acum in casa lui de vacanta din Florida, a spus ca isi doreste „pace pentru tara”, potrivit Reuters. „Avem prosperitate, acum vrem pace”, i-a spus el lui Ryan, un baiat care…

- Unsprezece elevi din Prodanestii, raionul Floresti au fost transportati la spital, dupa ce s-au intoxicat in timpul orelor de curs. Potrivit informatiilor preliminare, minorii ar fi baut pastile. Elevii s-ar fi simtit rau, dupa ce au consumat pastilele.

- Politia din comitatul Suffolk, din estul Angliei, a anuntat luni pe Twitter ca a raspuns la un "incident semnificativ" la baza fortelor aeriene din Mildenhall, cerand publicului sa evite zona, relateaza AFP, dpa si Reuters. Politia a precizat ca "personalul american de la baza a deschis…

- Sase masini au fost implicate intr-un accident rutier produs duminica intr-un sens giratoriu din comuna Barcanesti, judetul Prahova, unsprezece persoane, intre care trei copii, fiind evaluate medical, dar niciuna nu a necesitat transportul la spital, transmite corespondentul MEDIAFAX. …

- "Liderii UE reitereaza angajamentul lor ferm in favoarea solutiei a doua state (israelian si palestinian) si, in acest context, pozitia UE asupra Ierusalimului ramane neschimbata", a scris Tusk, pe Twitter, in cursul summitului european de la Bruxelles. Chestiunea extrem de sensibila…

- O coliziune intre un tren si un autobuz scolar, la Millas (Pyrenees-Orientales), s-a soldat cu patru morți si mai multi raniti, a declarat joi jandarmeria pentru AFP. UPDATE 19:21 Patru persoane au decedat in urma accidentului feroviar Potrivit presei franceze, patru persoane au decedat in urma accidentului…

- Postarile presedintelui american Donald Trump pe contul personal de Twitter sunt percepute drept declaratii oficiale si citite de catre omologul sau rus Vladimir Putin, a declarat marti purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dimitri Peskov, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters. Un…

- Departamentul de Stat al Statelor Unite a condamnat, luni, anuntul presedintelui venezuelean Nicolas Maduro potrivit caruia principalele partide de opozitie nu au dreptul sa participe la alegerile prezidentiale din 2018, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Politia new-york-eza intervine dupa anuntul unei explozii de origine necunoscuta in Manhattan, anunta NYPD, pe Twitter, potrivit Reuters. Cateva persoane au fost ranite in explozie. Un suspect, care este ranit usor, a fost arestat. The NYPD is responding to reports of an explosion of unknown origin…

- Departamentul de politie din New York a anuntat luni ca verifica informatiile despre o explozie in centrul metropolei americane, transmite Reuters si dpa. Politia new-yorkeza a anuntat pe Twitter...

- Soferul masinii a murit pe loc iar femeia si copilul, ambii in stare critica au fost transportati la spital cu doua ambulante. Baietelul nu a supravietuit, insa. Si soferul microbuzului a ajuns la spital pentru ingrijiri medicale. Traficul pe drumul european 85, unde a avut loc accidentul a fost intrerupt…

- Sase persoane, între care un copil, au ajuns la spital, sâmbata dimineata, în urma unui accident care a avut loc între doua masini, în localitatea Pietrosani, judetul Arges.

- Internauții adora un puzzle bun, dar animația silențioasa care ii face pe oameni sa o “auda” i-a lasat pe mulți șocați. Giful a fost creat in 2008 și a circulat online inca de pe atunci. A revenit in atenția publicului dupa ce Dr Lisa DeBruine, un psiholog care lucreaza la Institutul din Glasgow, Departamentul …

- Un baiat de șase ani din Virginia a zguduit rețelele de socializare cu o scrisoare plina de scepticism catre Moș Craciun in care spune ca viața acestuia este pustie și ca Moșul nu are de unde sa știe daca a fost obraznic sau cuminte, relateaza Reuters. Sursa foto: Sarah McCammon / Twitter…

- Limba romana este mai ușor de invațat decat germana, conform unui studiu efectuat de specialiștii de la Foreign Service Institute (FSI) din SUA. Limba romana este mai ușor de invațat decat germana pentru vorbitorii de engleza. De asemenea, aceste persoane invața mai repede sa se exprime in limba rusa…

- Economia americana a inregistrat o crestere peste asteptari in trimestrul trei din 2017, majorarea stocurilor si a cheltuielilor guvernamentale compensand cheltuielile moderate de consum, transmit Bloomberg si Reuters. Departamentul american al Comertului a dat publicitatii miercuri a doua…

- Un tanar german, Bahtiyar Duysak, s-a prezentat ca fiind angajatul Twitter care a dezactivat contul lui Donald Trump pe 2 noiembrie, timp de 11 minute, in ultima sa zi de munca la reteuaua de socializare, relateaza Reuters.