Candidatii republican si democrat la Casa Alba se vor infrunta in trei dezbateri, in 2020, in statele Indiana, Michigan si Tennessee, a anuntat vineri comisia insarcinata cu organizarea acestora, noteaza AFP. Prima dezbatere prezidentiala va avea loc la 29 septembrie 2020 la Notre Dame, in Indiana (nord). A doua este prevazuta la 15 octombrie la Ann Arbor in Michigan (nord), un stat devenit cheie dupa ce, in 2016, a votat in favoarea lui Donald Trump. Ultima infruntare dintre cei doi candidati la Casa Alba va fi organizata la Nashville, in Tennessee (sud), pe 22 octombrie. Toate vor fi gazduite…