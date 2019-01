Stiri pe aceeasi tema

- Trei americani de origine kenyana au fost acuzati de conspiratie in vederea sustinerii gruparii Statul Islamic (SI), dupa ce au fost arestati pe un aeroport din Michigan (nordul SUA), potrivit unui document judiciar depus marti la o instanta federala, relateaza AFP. Cei trei barbati, in varsta…

- Seful diplomatiei franceze Jean-Yves Le Drian a reafirmat duminica la Amman (Iordania) ca razboiul impotriva gruparii jihadiste Statul Islamic nu s-a incheiat in Siria, adaugand ca cei care cred ca jihadistii au fost invinsi 'se inseala', relateaza AFP si Huffington Post, potrivit Agerpres.Presedintele…

- Barbatul a fost ucis la 10 ianuarie, in estul provinciei Nangarhar. Emir, care era cunoscut sub mai multe nume, a facilitat atacuri importante si i-a aprovizionat pe luptatorii Statului Islamic cu arme si cu materiale pentru dispozitive explozive, a precizat Ubon Mendie, purtator de cuvant al Fortelor…

- Cinci cetateni straini care s-au alaturat in Siria gruparii Statul Islamic (SI), intre care doi americani si un irlandez, au fost arestati in estul tarii, a anuntat o forta arabo-kurda angajata in lupta anti-jihadista cu sprijinul SUA, relateaza AFP preluata de Agerpres. "Celula" a fost arestata…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo l-a asigurat pe prim-ministrul irakian Adel Abdul Mahdi ca Statele Unite sunt inca angajate in lupta impotriva Statului Islamic in Irak si alte zone in ciuda planurilor de a retrage trupele din Siria, a declarat biroul lui Abdul Mahdi sambata, informeaza Reuters.…

- Ordinul presedintelui american Donald Trump de retragere a trupelor americane din Siria prevede de asemenea si incheierea campaniei aeriene a SUA impotriva organizatiei jihadiste Statul Islamic (SI) in aceasta tara, au declarat joi pentru Reuters oficiali americani sub rezerva anonimatului. Razboiul…

- Statele Unite se pregatesc sa-si retraga militarii din Siria, unde sunt desfasurati sa lupte impotriva gruparii Statul Islamic, alaturi de Fortele Democratice Siriene (FDS), o coalitie arabo-kurda. Aceasta retragere a fost decisa de catre presedintele Donald Trump persoanl, in urma unei conversatii…

- Coalitia condusa de SUA in Siria a distrus sambata o moschee in orasul Hajin care era folosita ca centru de comanda si control al organizatiei jihadiste Statul Islamic, a anuntat armata americana, relateaza Reuters, relateaza agerpres.ro.