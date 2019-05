Stiri pe aceeasi tema

- Florinela Georgescu, directorul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), a anuntat ca tornadele nu pot fi anticipate de autoritați. Administrația Naționala de Meteorologie a transmis șase mesaje de avertizare pentru vremea severa inainte ca fenomenul devastator sa se produca, a mai ...

- Ambarcatiuni, autobuze si trenuri vor fi folosite joi in India pentru evacuarea a 800.000 de persoane din regiunile de pe coastele estice inainte de sosirea unui ciclon prognozat sa atinga zona de uscat in 24 de ore, au indicat autoritatile citate de Reuters. Centrul furtunii ciclonice Fani se afla…

- Judy Murray, mama tenismanului britanic Andy Murray, a afisat un ''optimism prudent'' privind posibilitatea ca fostul nr. 1 mondial, operat la sold, sa revina pe teren in vara acestui an, relateaza Reuters. Triplul castigator de Grand Slam a declarat la Australian Open ca durerile constante…

- Vineri se incalzeste usor in cea mai mare parte a tarii. In vest si nord-vest se mai aduna norii si e posibil sa picure trecator, dar in celelalte regiuni vom avea vreme frumoasa. In weekend va fi vreme in general frumoasa. Precipitații vor fi astazi și maine, pe arii restranse, slabe cantitativ. Va…

- Presedintele Donald Trump a amenintat vineri ca va inchide frontiera Statelor Unite cu Mexicul, saptamana viitoare, transmite Reuters. Frontiera va fi inchisa complet sau pe sectoare mari daca Mexicul nu opreste imediat orice imigratie ilegala inspre SUA, a scris Trump pe Twitter.…

- Apele revarsate pe terenurile agricole de pe cursul fluviului Missouri, in vestul mijlociu al Statelor Unite, au lasat in urma ruine si animale inecate si ameninta sa afecteze vineri mai multe localitati din nord-vestul statului Missouri, relateaza Reuters. Evacuari voluntare au fost dispuse in localitatea…