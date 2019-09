SUA - Sute de zboruri anulate înainte de venirea uraganului Dorian Sute de zboruri au fost anulate in SUA inainte de iminenta venire a uraganului Dorian, de categoria 5 pe scara Saffir-Simpson, pe coasta de sud-est a tarii, relateaza EFE.



Potrivit site-ului FlightAware, aproape 600 de zboruri care erau programate luni au fost suspendate.



Au fost vizate mai ales cinci aeroporturi din Florida, unul din Carolina de Nord si altul din Atlanta, state de pe teritoriul SUA ce ar putea fi afectate de acest fenomen meteo periculos.



Companii aeriene ca American Airlines, Southwest, JetBlue, Spirit, United si Frontier au oferit pasagerilor

Sursa articol: agerpres.ro

