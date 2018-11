Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul american de Stat, Mike Pompeo, a declarat marți ca Statele Unite il susțin pe sud-coreeanul Kim Jong Yang la alegerile pentru președinția Interpol, Washingtonul poziționandu-se astfel impotriva candidatului Rusiei, Alexander Prokopchuk, informeaza publicația The Hill. "Il susținem…

- Secretarul american de Stat, Mike Pompeo, a declarat marti ca Statele Unite il sustin pe sud-coreeanul Kim Jong Yang la alegerile pentru presedintia Interpol, Washingtonul pozitionandu-se astfel impotriva candidatului Rusiei, Alexander Prokopchuk, informeaza publicatia The Hill.

- Secretarul Statelor Unite, Mike Pompeo, a declarat marți ca SUA l-a sprijinit pe Kim Jong Yang din Coreea de Sud sa conduca agenția internaționala de poliție Interpol, punand Washingtonul impotriva candidatului Kremlinului pentru aceasta slujba, Alexander Prokopchuk, scrie Reuters.

- Secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, a declarat ca Washingtonul are 'bune sperante' ca va obtine eliberarea rapida a pastorului american Andrew Brunson, judecat in Turcia si a carui soarta se afla in centrul unei grave crize diplomatice intre cele doua tari aliate, transmite AFP. Vineri…

- In cadrul unei conferinte de presa inaintea unei reuniuni a ministrilor apararii ai statelor membre NATO, Stoltenberg a acuzat Rusia de incalcarea Tratatului INF, semnat in anul 1987, care interzice o intreaga clasa de rachete care ar putea fi folosite de Rusia pentru a atinge tinte in Europa, informeaza…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a respins duminica acuzatiile Teheranului ca Washingtonul si aliatii sai ar trebui trasi la raspundere pentru un atac ucigas la o parada in Iran, relateaza luni agentia Xinhua. In urma atacului terorist comis sambata la parada militara din orasul Ahvaz (sud-vest),…

- Statele Unite, Franta, Germania si Canada au anuntat joi ca sustin acuzatiile Londrei privind implicarea "aproape certa" a statului rus in atacul neurotoxic ce l-a vizat pe fostul spion Serghei Skripal si fiica sa, Iulia, informeaza site-ul postului BBC News.

- Washingtonul este preocupat de discutiile ce au loc intre India si Rusia pentru cumpararea de sisteme de aparare antiaeriana S-400. Congresul american a adoptat in 2017 o lege, sustinuta atat de republicani, cat si de democrati, care impune sanctiuni economice oricarei tari sau entitati…