SUA susţin că au ucis 62 de militanţi Al-Shabaab în atacuri aeriene în Somalia Saizeci si doi de militanti Al-Shabaab au fost ucisi in atacuri aeriene desfasurate de SUA in Somalia in weekend, cele mai recente dintr-o serie de atacuri ale armatei americane in aceasta tara din estul Africii ca parte a campaniei antiteroriste, relateaza dpa.



Cele sase atacuri de sambata si duminica au avut loc in apropiere de Gandarshe, un oras la sud-vest de capitala Mogadishu. Ele au avut ca tinta o cunoscuta tabara a Al-Shabaab si au fost coordonate cu guvernul somalez, au precizat SUA intr-un comunicat transmis luni.



"Alaturi de partenerii nostri somalezi si internationali,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Atacul a avut loc in interiorul bazei comune ce gazduieste atat batalioane ale armatei, cat si forte ale politiei, in zona Farah-Rod din provincie, in jurul orei locale 02:30 (22:00 GMT, miercuri), a precizat pentru dpa Mohammad Noorzai, membru al consiliului local. Purtatorul de cuvant al talibanilor,…

- Militantii palestinieni au bombardat luni Israelul cu zeci de rachete si obuze, in timp ce avioanele de razboi israeliene au lovit mai multe tinte de pe tot parcursul Fasiei Gaza in ceea ce pare cel mai intens schimb de focuri de la razboiul din 2014, relateaza Associated Press.

- Fortele aeriene turcesti ''au neutralizat'' 38 de militanti ai Partidului Muncitorilor din Kurdistan (PKK) in nordul Irakului in ultimele trei zile, a anuntat luni armata, citata de agentia Xinhua.Cei 38 de militanti ai PKK au fost ''neutralizati'' in cursul unor lovituri aeriene intreprinse…

- Atacul comis, vineri, de islamisti la hotelul Sahafi din Mogadishu s-a soldat cu 39 de morti si 40 de raniti, a anuntat, sambata, politia somaleza, relateaza AFP. Initial, bilantul a fost de 22 de morti. Hotelul, celebru in capitala somaleza, a fost atacat cu ajutorul a doua masini-capcana…

- Cel putin 13 civili si sase teroristi au fost ucisi vineri in explozia a trei masini-capcana intr-o zona aglomerata din capitala somaleza Mogadiscio, a anuntat politia citata de dpa. La scurt timp dupa explozii, atacul a fost revendicat de gruparea Al-Shabab, afiliata la reteaua Al-Qaida, informeaza…

- Un convoi blindat al fortelor Uniunii Europene a fost tinta unui atentat sinucigas cu bomba comis luni in capitala somaleza Mogadiscio de gruparea islamista Al Shabaab, iar trei persoane au fost ucise si alte...

- Un convoi blindat al fortelor Uniunii Europene a fost tinta unui atentat sinucigas cu bomba comis luni in capitala somaleza Mogadiscio de gruparea islamista Al Shabaab, care a avariat un vehicul, dar nu a produs victime, transmite Reuters, citand politia locala si surse islamiste, scrie Agerpres.…

- Un convoi blindat al fortelor Uniunii Europene a fost tinta unui atentat sinucigas cu bomba comis luni in capitala somaleza Mogadiscio de gruparea islamista Al Shabaab, care a avariat un vehicul, dar nu a produs victime, transmite Reuters, citand politia locala si surse islamiste. Vehiculele…