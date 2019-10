SUA susțin că 128.000 de cetățeni sirieni sunt ținuți prizonieri pe nedrept SUA au anunțat luni ca aproape 128.000 de persoane se afla în detenție în mod arbitrar, de catre regimul sirian, solicitând eliberarea lor, scrie France 24.



"Aceasta practica este inacceptabila", a declarat ambasadorul american Kelly Craft în fața Consililului de Securitate ONU, la întâlnirea lunara pe tema conflictului din Siria.



"Regimul lui Assad trebuie sa elibereze deținuții și sa ofere acces internațional pentru monitorizarea centrelor de detenție", a adaugat ea.



Președintele Bashar al-Assad a oferit mai multe… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul turc de externe, Mevlut Cavusoglu, a acuzat marti Statele Unite ca tergiverseaza crearea zonei de securitate planificate in nord-estul Siriei, relateaza dpa si Reuters. "Exista patrule comune, dar dincolo de acestea sunt doar masuri cosmetice", a declarat seful diplomatiei turce la Ankara.…

- Președintele Recep Tayyip Erdogan, citat de Reuters și «Le Figaro», a declarat joi ca «nu va exista o alta alegere decat deschiderea portilorcatre Europa pentru migranți daca Turcia nu va beneficia de un ajutor internațional mai mare» pentru intreținerea refugiaților sirieni. Ankara se teme de un nou…

- Siria a intrat in ultima parte a razboiului civil. Acesta a fost motivatia interventiei multiplelor puteri globale si regionale ale lumii, care si-au gasit un spatiu de consumare a rivalitatilor in Orientul Mijlociu. Confruntarea finala a inceput din aprilie in provincial Idlib, unul din cele 14 guvernorate…

- Ministrul turc de externe Mevlut Cavusoglu a avertizat marti Damascul, recomandandu-i 'sa nu se joace cu focul', la o zi dupa atacul asupra unui convoi turc trimis in regiunea Idlib, in nord-vestul Siriei, unde Turcia dispune de posturi de observare, relateaza AFP potrivit Agerpres. 'Regimul nu ar…

- Ministrul turc al Afacerilor Externe Mevlut Cavusoglu a avertizat Damascul sa "nu se joace cu focul" dupa ce un convoi al armatei turce a fost atacat în regiunea Idlib, în nord-vestul Siriei, unde Turcia dispune de posturi de observare, scrie AFP. "Regimul nu ar trebui…

- Dominic Raab, ministrul britanic de Externe, l-a criticat joi pe președintele sirian Bashar al-Assad pentru reluarea operațiunilor militare din nord-vestul Siriei și a anunțat ca este „consternat” de situația din regiune, conform Euronews, potrivit Mediafax.„Sunt consternat de situația din…

- Peste 400.000 de oameni au fost nevoiti sa-si abandoneze casele in ultimele trei luni de violente in nord-vestul Siriei, unde provincia Idlib si imprejurimile acesteia, inca dominate de jihadisti, sunt bombardate de regimul sirian si de aliatul sau rus, a anuntat vineri ONU, potrivit AFP. Provincia…

- Rusia a trimis trupe speciale pentru a oferi asistenta armatei siriene în confruntarile din nord-vestul Siriei, afirma membri ai grupurilor insurgente, dar Administratia Vladimir Putin a negat informatiile, relateaza Mediafax."Trupe speciale sunt prezente pe teren. Rusii intervin…