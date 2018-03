Stiri pe aceeasi tema

- Comisia pentru Valori Mobiliare si Schimb (SEC) din SUA a decis ca grupul israelian Elbit Imaging a platit in mod ilegal milioane de dolari catre consultanti si agenti de vanzari pentru proiectul imobiliar privind transformarea Casei Radio din Bucuresti intr-un centru comercial. Potrivit…

- Elbit Imaging a anuntat ca, in martie 2016, consiliul director al subsidiarei sale Plaza Centers a luat la cunostinta anumite probleme legate de acorduri realizate in trecut de companie in legatura cu proiectul Casa Radio din Romania, care ar putea indica o eventuala incalcare a Legii americane privind…

- Grupul israelian care a preluat Casa Radio, amendat in SUA. Grupul israelian Elbit Imaging, principalul actionar al dezvoltatorului imobiliar Plaza Centers, care se ocupa de multi ani de transformarea Casei Radio intr-un centru comercial, a platit o amenda civila de 500.000 de dolari in Statele Unite.…

- Grupul israelian Elbit Imaging, principalul actionar al dezvoltatorului imobiliar Plaza Centers, care se ocupa de multi ani de transformarea Casei Radio intr-un centru comercial, a acceptat sa plateasca o amenda civila de 500.000 de dolari in SUA, dupa ce autoritatile americane au decis ca israelienii…

- Gabriel Harabagiu a anuntat marti ca a solicitat Tribunalului Judetean Iasi suspendarea actului administrativ prin care s-a luat decizia de excludere a sa din PSD. "Am cerut Tribunalului Iasi suspendarea actului administrativ prin care s-a hotarat excluderea mea din PSD. Consider ca mi-a fost…

- *** Fostul prim-adjunct al directorului Serviciului Roman de Informatii Florian Coldea este audiat in Comisia parlamentara pentru controlul activitatii SRI. "Am venit din respect pentru Parlamentul Romaniei, o institutie fundamentala a statului roman, sa raspundem tuturor intrebarilor adresate de comisie,…

- O parte din filialele județene ale PSD au anunțat, marți, candidații pe care ii susțin in alegerile din Congresul extraordinar din 10 martie pentru o funcție de vicepreședinte național al partidului. Lista finala a candidaților va fi stabilita, vineri, intr-o ședința largita a partidului care precede…

- Petre Ispirescu descrie jucariile si jocurile din copilaria sa in Bucuresti intr-un volum aparut in 1885. Povestitorul scrie cum se confectionau unele jucarii si cum se organizau jocurile intre copii.

- Zeci de romani au trait clipe de groaza, in urma cu cateva zeci de minute! Au fost probleme tehnice pentru o aeronava Wizz Air care decolase de pe Aeroporul din Larnaca, Cipru, spre București. Potrivit BoardingPass, citat de stiripesurse.ro, Airbusul A321 s-a intors la rampa, piloții dandu-și seama…

- Politistii israelieni au venit vineri la domiciliul premierului israelian, Benjamin Netanyahu, pentru a-i pune intrebari pentru prima data cu privire la un caz de coruptie in care este implicata cea mai mare companie de telecomunicatii din tara - Bezeq, relateaza Reuters, citand Radio Isarel.

- "In MCV se vorbeste despre consultarea Comisiei de la Venetia in ceea ce priveste numirea procuroriilor de rang inalt. In Europa exista mai multe modele: numiti de ministru, in alte tari de Parlament, altele de presedinte, in altele de CSM-urile lor", spune Liviu Dragnea, care se intreaba retoric…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a declarat joi, la Bucuresti, ca a discutat cu oficialii romani intensificarea legaturilor, mesajul sau fiind acela ca Romania sa alerge in directia corecta, pe ultima suta de metri pentru ridicarea Mecanismului de Coordonare si Verificare.…

- Liderul PSD Liviu Dragnea s-a lansat, miercuri, intr-un atac la ambasadorul Romaniei in SUA, George Maior, fost sef al SRI. „A ascuns foarte multe lucruri” in cadrul audierii la Comisia parlamentara pentru controlul activitatii Serviciului Roman de Informatii, ceea ce nu este bine, a declarat miercuri…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene Frans Timmermans se va afla in Bucuresti, miercuri si joi, pentru o vizita oficiala, in cadrul careia va avea intalniri cu Klaus Iohannis, Viorica Dancila, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, iar joi dimineata, dupa intalnirea cu liderul PSD, are programata…

- Procurorul-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi, prezinta miercuri, de la ora 11,00, la Sala de Marmura a Cercului Militar National din Bucuresti, raportul de activitate al DNA pe anul 2017. Evenimentul are loc la o zi dupa ce Codruta Kovesi a fost audiata de procurorii CSM,…

- Prima intalnire a reprezentantilor comunitatilor romanesti din Marea Britanie cu oficiali britanici si ambasadorii roman si britanic pe tema drepturilor pe care le vor avea dupa BREXIT a avut loc la inceputul acestei saptamani, la Londra, iar miercuri va urma o noua intalnire, la Manchester.Ambasada…

- CHIȘINAU, 27 feb — Sputnik, C.S. Compania româneasca de transport a gazelor naturale „Transgaz" a câștigat licitația pentru privatizarea companiei ”Vestmoldtransgaz”, care gestioneaza conducta Iași-Ungheni pe teritoriul Moldovei. Anunțul a fost facut…

- Ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, a declarat, luni, ca "o oportunitate ratata" a fost un schimb mai mare intre industria cinematografica din Romania si SUA, spunand inca o data ca promovarea prosperitatii economice pentru SUA si Romania este o prioritate pentru Parteneriatul strategic. Saptamana…

- Targul educational World Education Fair si-a deschis portile pentru elevii romani care isi doresc sa devina studenti in universitatile din afara tarii, astfel peste 70 de institutii de invatamant straine au venit la Bucuresti sa isi prezinte ofertele, Marea Britanie ramanand in topul preferintelor.

- Alexandra Crișan are 29 de ani. A terminat Arhitectura la București și de mai bine de doi ani face design de interior. Din pasiune. E o artista, dar are si un oarecare soi de activism social. „Imi place sa ajut oamenii”, spune tanara entuziasta. De altfel, in timpul liceului a caștigat un concurs, iar…

- Prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila, a avut astazi o intrevedere cu comisarul european pentru Politica regionala, Corina Crețu, in cadrul vizitei la Bruxelles. Intalnirea a avut loc in continuarea discuțiilor din 30 ianuarie 2018, de la București, dintre prim-ministrul și comisarul european și…

- Programul in baza caruia o suta de tineri basarabeni aflati la studii in Romania vor face stagii de pregatire, timp de trei luni, in Parlamentul de la Bucuresti, a fost lansat luni, in mod oficial. Programul de stagii destinat studentilor basarabeni care studiaza in Romania este rodul conlucrarii…

- „Am primit mai multe amenințari”, spune Gabriela Firea. Pe scurt, cei care au amenințat-o i-au reproșat ca „de ce o companie din Turcia a caștigat aceasta licitație și nu una din țara”. „Am ramas total surprisa. Primarul general aproba bugetul și propune proiecte consiliului. Ce spun aceste…

- Ajunși la jumatatea exercițiului financiar european, romanii se trezesc ca, paradoxal, banii europeni vin și mai greu decat in primul exercițiu financiar. Liderul PNL Bihor, Ilie Bolojan are o explicație: „In 2014, negociatorii noștri au fost slabi și nu au cunoscut domeniile”. Primarul da…

- La sfarșitul primului an din mandatul parlamentar și la inceputul celui de-al doilea, in mod firesc, se pune problema gradului in care am reușit sa imi indeplinesc misiunea și sa raspund imperativelor statutului pe care mi l-am asumat. Desigur, perioada de adaptare și de insușire a procedurilor presupuse…

- Grupul este condus de fondatorul si directorul sau general, Victor Bostan, de profesie oenolog, cu peste 35 de ani de experienta in industria vinului, alaturi de actionarii Horizon Capital, companie de private equity din Ucraina si Moldova, si International Finance Corporation (IFC), parte din grupul…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a exprimat vineri aprecierea pentru sprijinul pe care Italia l-a manifestat in incadrarea cu militari a Brigazii Multinationale din Craiova si a subliniat sustinerea Romaniei pentru abordarea unitara, in conceptul 360 de grade, a amenintarilor la adresa securitatii…

- Senatul a adoptat tacit, in sedinta plenului de luni, propunerea legislativa privind declararea datei de 10 Mai drept 'Ziua Independentei nationale', pentru care termenul de dezbatere si vot s-a implinit pe 20 decembrie 2017. Nota de adoptare tacita a fost citita luni in plen de presedintele…

- Compania aviatica Ryanair a lansat duminica o noua ruta aeriana din Bucuresti, catre Amman, in Iordania, care va fi operata cu o frecventa de doua zboruri saptamanale incepand cu sfarsitul lunii octombrie, informeaza compania.

- In 2013 in jur de 132.000 de romani aveau salarii nete de peste 1.000 de euro net pe luna, adica mai putin de 3% din totalul angajatilor din economie, iar in toamna anului trecut numarul acestora a ajuns la peste 283.000 de persoane, reprezentand aproape 6% din totalul angajatilor din economie. Salariul…

- „Apreciez ce a spus presedintele Klaus Iohannis, am acelasi punct de vedere caa si domnia sa. De fapt, si Juncker a spus acelasi lucru. Sustin acelasi punct de vedere referitor la faptul ca este o problema care tine de Romania si sigur ca o vom rezolva aici, nu avem de ce sa nu gasim puncte de vedere…

- Studentii si masteranzii de la universitati din Romania pot accesa programul de stagii „Drive Your Future” al Groupe Renault Romania. In 2018, 300 de teme cu specific auto deschid sansele unei cariere pentru tinerii din Romania. In ultimii ani, 1800 de stagiari si-au pus amprenta pe viitorul automobilului,…

- Volumul investitiilor imobiliare care au fost realizate in Romania in anul 2017 este estimat la aproximativ 1 miliard de euro, valoare cu aproape 10% mai mare decat cea inregistrata in 2016 (890 milioane euro), iar tranzactia prin care Elbit Imaging a vandut complexul hotelier Radisson din Bucuresti,…

- Un mesaj fara echivoc al Comisiei Europene atrage atentia guvernarii de la Bucuresti cu privire la pericolul regresarii la capitolul reforma justitiei si anticoruptie. Comisia face apel la Parlamentul Romaniei sa regandeasca actiunile propuse in privinta legilor justitiei. ”Urmarim cu ingrijorare evolutiile…

- Persoanele fizice autorizate, alte persoane cu venituri pe cont propriu, cei care incaseaza dividende risca sa fie amendați daca nu vor depune declarația 600 privind contribuțiile sociale (CAS și CASS) pana pe 31 ianuarie 2018. Oficiali din Ministerul de Finanțe și ANAF s-au aratat deciși sa mearga…

- • Comisia judeteana de analiza a deceselor materne a stabilit ca totul a fost corect si conform protocoalelor • totusi, tinara a murit • dosarul a fost trimis la Bucuresti • Concluziile comisiei judetene care a investigat moartea unei tinere din Neamt care a nascut la Spitalul Judetean la sfirsitul…

- NEWS ALERT Comisia CNAIR verifica chiar ACUM un alt tronson de autostrada Comisia CNAIR a verificat marti tronsonul al treilea al autostrazii Sebes - Turda si a amanat inaugurarea. Acum verifica alt tronson. Reprezentantii CNAIR se afla miercuri pe tronsonul al patrulea al autostrazii Sebes -…

- Mesajul fostului ministru al Sanatatii postat, duminica, pe Facebook, se intituleaza ”Despre hotie, crima, fente si floricele” si vorbeste despre cateva ”fente” care au fost aplicate de ”mai-marii transplantului din Romania, cu domnul Lucan in frunte”. Potrivit lui Voiculescu, fenta numarul…

- Dupa o mobilizare uriașa, perechea de romani pe care un american o fotografiase in ziua nunții in 1981 a fost identificata! Sunt fericiți și tot impreuna! Dupa aproape 37 de ani, cei doi romani iși vor primi pozele de la nunta de la Biserica Stavropoleos din București.

- S-au schimbat banii. Cum arata noii LEI pusi in circulatie de BNR BNR a pus in circulatie, incepand cu 1 ianuarie 2018, bancnote si monede cu noua stema a tarii, care include coroana pe capul acvilei de aur. Bancnotele cu noua stema vor avea înscrisa pe avers data de "1 ianuarie 2018".…

- Doi tineri romani, un barbat si o femeie, au fost pusi sub acuzare in SUA pentru ca, in ianuarie 2017, au accesat ilegal aproximativ 123 de computere din cele 187 conectate la camerele de supraveghere ale Departamentului Politiei Metropolitane.

- Fuego surprinde din nou! Artistul, a carui popularitate a crescut fulminant in ultimii ani, desi nu e difuzat de posturile de radio, a sustinut nu unul, ci doua concerte de colinde in prima zi de Craciun, ambele sold out, la Teatrul National din Bucuresti. Inainte de asta a facut incalzirea in tara,…

- Parlamentarii romani vor sa interzica “acoperirea fetei” in scoli, potrivit unui proiect de lege inițiat de 26 de deputați și senatori ai PMP, PNL și ALDE. Inițiatorii proiectului de lege spun ca violenta a crescut in scoli, iar „terorismul se inscrie in piramida violentei” si „trebuie sa reprezinte…

- Povestea Garii Regale din Baneasa. Gara Baneasa este o gara din cartierul bucureștean Baneasa, care a fost construita de catre Direcția Generala a CFR, in 1936, cu scopul de a crea un cadru solemn pentru primirile regale. Planurile au fost intocmite de arhitectul Duiliu Marcu, iar execuția a aparținut…