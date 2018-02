SUA sunt pregătite în faţa unui atac al Coreei de Nord Vicepresedintele american Mike Pence a declarat joi ca Statele Unite sunt ”pregatite de orice eventualitate” in fata amenintarii nord-coreene, subliniind ca ”toate optiunile” sunt ”pe masa”. ”Lumea sa stie, in aceasta baza aeriana Yokota si oriunde altundeva, ca noi suntem pregatiti de orice eventualitate”, a spus el in fata militarilor adunati in aceasta instalatie militara americana situata la aproximativ 40 de kilometri de Tokyo. ”Voi, instrumentele puterii americane, stiti si faceti cunoscut adversarilor nostri ca toate optiunile sunt pe masa (...)”, a continuat el in ultima zi a unei escale… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

