SUA sunt lovite de o puternică furtună de zăpadă şi de ploi puternice Trei persoane au murit in accidente provocate de intemperii in SUA, unde viscolul, vantul violent si ploile puternice perturba reteaua de transport foarte utilizata in aceasta perioada de sarbatori, relateaza AFP.



O furtuna de zapada numita "Eboni" afecteaza o mare parte a tarii, din regiunea centrala si pana in sud-vestul tarii.



In paralel, sud-estul se confrunta cu riscul de inundatii din cauza ploilor torentiale asteptate pana luni.



O femeie de 58 de ani a fost ucisa dupa ce un arbore a cazut peste rulota sa miercuri seara, in Louisiana, potrivit media americane.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

