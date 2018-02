SUA: Studentii critica citate din discursul lui Trump privind Starea Uniunii, dar acestea ii apartin de fapt lui Obama

Stiri pe aceeasi tema

- Phenianul a denuntat duminica drept un "strigat de groaza" in fata puterii nord-coreene referirile la Coreea de Nord din recentul discurs al presedintelui american Donald Trump privind Starea Uniunii, in care liderul de la Casa Alba a calificat regimul nord-coreean drept "dictatura cruda", relateaza…

- Unul dintre cei opt transfugi, Ji Seong-ho, care a fugit din Coreea de Nord in 2006, s-a numarat printre invitatii de onoare ai lui Donald Trump la discursul sau privind Starea Uniunii rostit in Congres pe 30 ianuarie. Referindu-se la povesti individuale 'incredibile si adevarate surse…

- Ministerul sud-coreean de Externe a laudat, joi, discursul presedintelui american Donald Trump despre Starea Uniunii, din Congresul SUA, intrucat liderul de la Casa Alba a reiterat angajamentul ferm privind denuclearizarea Peninsulei Coreene, relateaza site-ul agentiei Yonhap. Miercuri,…

- China si SUA au in comun atat interese, cat si diferente, a afirmat purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe de la Beijing, Hua Chunying, rugata de jurnalisti sa comenteze pe marginea discursului lui Trump.'Cu toate acestea, interesele comune ale ambelor tari depasesc cu mult diferentele…

- Azi noapte, presedintele Donald Trump a prezentat primul sau discurs despre Starea Uniunii, iar momentul a fost tratat cu importanta corespunzatoare. Cel mai important lider al lumii face o analiza a primului sau an ca presedinte si lanseaza semnale cu privire la prioritatile imediate.

- Statele Unite raman blocate in mentalitatea „invechita a Razboiului Rece” - este reacția Beijingului, dupa ce presedintele american Donald Trump a numit China drept „rival”, in Discursul sau privind Starea Uniunii, transmite dpa, citata de Agerpres.

- Chiar in momentul in care presedintele american Donald Trump isi incepuse, marti seara, discursul cu privire la Starea Uniunii, Coreea de Nord a difuzat un raport cu privire la incalcarile dreptului omului in SUA.

- Potrivit sondajului, ale carui rezultatele au fost anuntate in direct la CNN, 48% dintre respondenti au spus ca au avut o reactie „foarte pozitiva”. Doar 22% au spus ca au avut o reactie „oarecum pozitiva” in timp ce 29% au reactionat negativ. Rezultatele sondajului vin la mai putin de doua…

- Rusia și China sunt țari „rivale” Statelor Unite, care ameninta „interesele, economia si valorile” americane, a spus Donald Trump. El a subliniat ca in fata acestora „slabiciunea este calea cea mai sigura spre conflict”.

- Presedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a cerut Congresului, în primul sau discurs privind Starea Uniunii, sa adopte o lege ''în sprijinul asigurarii ca dolarii de asistenta americana pentru strainatate servesc întotdeauna

- Presedintele SUA Donald Trump a afirmat, in discursul despre starea Uniunii, ca nu a existat niciodata un moment mai bun pentru a incepe sa traiesti visul american. In discursul care a durat o ora si 20 de minute, el le-a cerut tuturor membrilor Congresului sa accepte concesii si a anuntat inasprirea…

- Principalele directii ale politicii americane pe plan intern si extern au fost prezentate intr-un discurs indelung asteptat al presedintelui SUA, Donald Trump. Acesta le-a cerut congresmenilor sa lase deoparte ideologiile de partid si sa reformeze strategia de imigratie.

- Coreea de Nord a acuzat Statele Unite ale Americii ca ''incalca flagrant drepturile omului'' intr-un raport difuzat miercuri in limba engleza de agentia oficiala nord-coreeana de presa KCNA, asa-numita ''Carte alba'' a Phenianului cu privire la incalcarile dreptului…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat, miercuri, in cadrul discursului despre Starea Uniunii, ca unul dintre pilonii care vor sta la baza reformei din domeniul imigratiei vizeaza incetarea programului loteria vizelor.

- Donald Trump a facut multe anunturi importante la discursul despre Starea Natiunii. ”In ultimul an, lumea a vazut ce am stiut mereu: ca niciun popor de pe lume nu este la fel de neinfricat, de indraznet si determinat ca poporul american. Daca exista un munte, il urcam. Daca exista o frontiera, o…

- In fata celor doua Camere ale Congresului reunite in sedinta solemna, presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a lansat marti seara un apel la unitate la finalul primului sau an la putere care a divizat profund prima putere mondiala, comenteaza AFP. "Impreuna, sa construim o…

- Site-ul campaniei de realegere a presedintelui american Donald Trump a anuntat ca le va oferi donatorilor de fonduri sansa de a-si vedea numele afisate in direct in timpul primul discurs al sefului administratiei privind Starea Uniunii, programat marti seara in Congres, transmite Reuters. …

- In timp ce republicanii cer instituirea unei comisii independente care sa verifice conduita FBI, 49% din americani sunt de parere ca agenția ar trebui investigata. Jumatate dintre respondenții sondajului vor verificare respectarii legii de catre un procuror special, in cazurile in care sunt implicați…

- Powell, care a fost nominalizat de Trump in noiembrie anul trecut, este republican. Mandatul lui Janet Yellen, numita de presedintele Obama in 2014, expira in februarie.Jerome Powell, in varsta de 64 de ani, a facut parte din boardul institutiei din 2012, este avocat si este vazut drept…

- Fostul premier francez Manuel Valls considera ca Ierusalimul este capitala de facto a Israelului, dar critica abordarea unilaterala a presedintelui SUA, Donald Trump, privind statutul orasului si initiativa Autoritatii Palestiniene de a cere statelor Uniunii Europene sa recunoasca "Palestina".

- Presedintele american Donald Trump a acuzat duminica ziarul Wall Street Journal ca l-ar fi citat "intentionat gresit" atunci cand liderul de la Casa Alba s-a referit la relatiile sale cu omologul sau nord-coreean Kim Jong-Un.

- Presedintele american Donald Trump a acuzat duminica ziarul Wall Street Journal - unul dintre cotidianele cele mai respectate din tara - ca l-a citat intentionat gresit atunci cand liderul de la Casa Alba s-a referit la relatiile sale cu liderul nord-coreean Kim Jong-Un, informeaza AFP. …

- Presedintele american Donald Trump a anuntat joi ca isi anuleaza vizita planificata pentru luna viitoare in Marea Britanie pentru a inaugura noua ambasada a SUA la Londra, transmite dpa, conform agerpres.ro. ''Nu sunt un mare fan al administratiei Obama care a vandut poate cea mai bine localizata…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat, luni, ca pentru Iran a venit „vremea schimbarii”, dupa protestele violente din ultimele zile. „Iranul a esuat la toate nivelurile, in ciuda unui acord foarte prost facut cu ei de administratia Obama. Marele popor iranian a fost reprimaT ani de zile. Sunt…

- Rusia a reusit sa genereze indoiala fata de puterea aliantei transatlantice si fata de consecventa politicii americane sub Donald Trump, dar in acelasi timp trebuie sa ne formam concluziile pe baza actiunilor efective ale Washingtonului, a declarat Derek Chollet, un fost inalt oficial in Pentagon. El…

- Intr-o inregistrare video a transmisiunii Fox News, Donald Trump ia peste picior mișcarea devenita celebra sub numele de #RESIST, preluata, dupa cum se știe și in Romania. „Ei iși spun rezistența. Ați vazut acele semne rezist, rezist”, a spus Trump, gesticuland și imitandu-i pe cei din mișcarea rezistenței.…

- Presedintele american, Donald Trump, a promulgat vineri legea privind finantarea, adoptata cu o zi inainte de Congres, permitand astfel evitarea, cel putin temporara, a unei inchideri a administratiilor federale, transmite AFP. Camera Reprezentantilor, apoi Senatul au adoptat joi seara…

- Coreea de Nord a acuzat Statele Unite de „santaj nuclear“, dar s-a declarat dispusa sa comunice in mod constant cu ONU, relateaza agentia de presa nord-coreeana KCNA, preluata de AFP. Pe de alta parte, KCNA transmite ca regimul de la Phenian a ciriticat decizia lui Donald Trump cu privire la Ierusalim,…

- Jared Kushner, consilier apropiat al presedintelui american, se va exprima duminica in legatura cu politica Washingtonului in Orientul Mijlociu, in contextul in care Donald Trump trebuie sa decida daca isi mentine promisunea de a muta ambasada Statelor Unite in Israel de la Tel Aviv la Ierusalim,…

- Presedintele american este invitat sa ia cuvantul la 30 ianuarie 2018 in fata camerelor reunite ale Congresului pentru traditionalul discurs privind Starea Uniunii, a anuntat joi presedintele Camerei reprezentantilor, Paul Ryan, transmit AFP si EFE. "Noul an va aduce ocazia de a face bilantul progreselor…

- Președintele american este invitat sa ia cuvantul la 30 ianuarie 2018 in fața camerelor reunite ale Congresului pentru tradiționalul discurs privind Starea Uniunii, a anunțat joi președintele Camerei reprezentanților, Paul Ryan, transmit AFP și EFE. "Noul an va aduce ocazia de a face…

- Nord-coreeni au urmarit indeaproape vizita efectuata de președintele american Donald Trump in Asia, dar dupa discursul ținut in fața parlamentului de la Seul, un oficial a transmis pentru CNN ca nu ii intereseaza ce are de spus liderul de la Casa Alba. Deși tonul liderului american a fost mult mai supus…