- Presedintele Donald Trump a anuntat vineri ca SUA si Mexic au ajuns la un acord privind imigratia si, în consecinta, amenintarea sa de a impune taxe vamale începând de luni tuturor produselor importate din Mexic nu se va concretiza, informeaza sâmbata AFP si Reuters, relateaza…

- Presedintele Donald Trump s-a declarat miercuri "sigur ca Iranul va dori in curand sa discute cu Statele Unite", in pofida escaladarii tensiunii dintre cele doua tari, relateaza AFP. Totodata, presedintele american a negat, pe Twitter, existenta oricarei "dispute interne" in cadrul administratiei cu…

- Scenaristii serialului "Game of Thrones" au aratat fanilor primele doua episoade care au pregatit terenul pentru batalia epica de 67 de minute din al treilea episod intitulat "Lunga Noapte", scrie news.ro. "Game of Thrones" se va incheia pe 19 mai. Numarul total al episoadelor serialului…

- Vameșii americani au gasit un copil de 3 ani abandonat de contrabandiști la frontiera cu Mexicul. Copilul a fost desparțit de parinții sai, iar acum autoritațile incearca sa stabileasca ce se va intampla cu el in continuare. Copilul imigrant, care nu vorbește foarte bine din cauza varstei fragede, a…

- "Ce știu despre branding?", a declarat președintele intr-un tweet trimis luni dimineața. "Poate nimic (dar eu am devenit președinte!), dar daca aș fi fost la Boeing, aș repara Boeing 737 MAX, aș adauga cateva caracteristici extraordinare, și aș REBRENDUI avionul cu un nume nou. Niciun produs nu a…

- Presedintele Donald Trump a amenintat vineri ca va inchide frontiera Statelor Unite cu Mexicul, saptamana viitoare, transmite Reuters. Frontiera va fi inchisa complet sau pe sectoare mari daca Mexicul nu opreste imediat orice imigratie ilegala inspre SUA, a scris Trump pe Twitter.Reuters…

