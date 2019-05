Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de actori, printre care Ben Stiller, Alec Baldwin si Alyssa Milano, au anuntat intr-un e-mail ca nu vor mai putea sa munceasca "cu constiinta impacata" in Georgia, o destinatie populara pentru filmari, in cazul in care legea este promulgata."Noi ii aparam pe cei nevinovati, vulnerabili,…

- Curtea Suprema a Slovaciei a decis luni sa nu interzica Partidul Popular Slovacia Noastra (LSNS) al lui Marian Kotleba, partid de extrema-dreapta, respingand o cerere in acest sens a Procurorului General, informeaza AFP. "Propunerea (de interzicere) prezentata de Procurorul General Jaromir Ciznar nu…

- Patru persoane si-au pierdut viata in timpul unei furtuni puternice care a lovit statele americane Mississippi si Alabama, au anuntat vineri autoritatile, relateaza sambata Xinhua. Un barbat in varsta de 63 de ani a murit joi la spital dupa ce un copac s-a prabusit peste el, a declarat o sursa oficiala…

- Un nou proiect de lege propus de republicanul Tony Tinderholt ar putea interzice avortul in orice stadiu al sarcinii, incriminand femeile care fac avorturi și medicii care le efectueaza, noteaza mirror.co.uk. Acțiunea "Abolirea avortului in Texas" sau "House Bill 896", introdusa de republicanul Tony…

- Alabama, statul american in care Congresul local este dominat de republicani, propune scoaterea avorturilor in afara legii și pedepsirea aspra a celor care incalca aceasta interdicție. Daca o persoana face avort, indiferent de varsta sarcinii, va comite o infracțiune și risca pana la 99 de ani inchisoare,…

- In cursul emisiunii de informatii "60 minutes" a canalului CBS, el i-a declarat jurnalistului care l-a intrebat daca presedintele il poate demite: "Legea este clara, dispun de un mandat de patru ani. Si intentionez sa il duc pana la capat". Apoi i-a raspuns "nu" jurnalistului care a reluat…

- O lege care vizeaza întarirea controlului vânzarilor armelor în Statele Unite a fost adoptata miercuri de catre Camera Reprezentanților, dar textul trebuie însa sa treaca de Senat, unde republicanii au majoritate, și apoi sa fie semnata de președintele Donald Trump pentru a deveni…

- Senatul Statelor Unite a aprobat, joi seara, numirea lui William Barr în functia de secretar al Justitiei si procuror general, informeaza site-ul agentiei Reuters. William Bar a primit 54 de voturi pentru si 45 împotriva. Ceremonia de învestitura este programata peste câteva…