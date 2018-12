Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul unei intrevederi, la Washington, cu ministrul Ștefan-Radu Oprea, Wilbur Ross, secretarul american al Comerțului, a declarat ca SUA sprijina fara rezerve aderarea tarii noastre la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economica (OCDE), care aduna cele mai dezvoltate 35 de tari din lume,…

- Romania beneficiaza de sprijinul fara echivoc al Statelor Unite ale Americii pentru aderarea cat mai rapida la Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE), potrivit concluziilor intalnirii de la Washington dintre ministrul pentru Mediul de Afaceri, Stefan-Radu Oprea, si secretarul…

- Ministrul Finantelor a participat joi la Forumul economic franco-roman de la Paris organizat de Ministerul francez al Economiei si Finantelor, cel mai mare eveniment economic din cadrul Sezonului Cultural Franta-Romania. In deschiderea evenimentului, Eugen Teodorovici, impreuna cu omologul…

- Ministrul francez de Finante, Bruno Le Maire, a declarat joi ca Franta va introduce "incepand din 2019" o taxa nationala pentru gigantii din domeniul digital, daca discutiile care se poarta in prezent la nivel european pentru o mai buna taxare a gigantilor Internetului nu vor ajunge la un rezultat,…

- Franta a devansat Danemarca fiind tara cu cele mai mari taxe in 2017, in conditiile in care veniturile din taxe ale guvernelor din tarile dezvoltate au atins un nivel record, arata datele publicate miercuri de Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE), date care insa nu il vor ajuta…

- Guvernul german a aprobat miercuri cresterea salariului minim cu 0,35 euro pe ora, la 9,19 euro (10,43 dolari), incepand din 2019, si la 9,35 euro pe ora din 2020. Majorarea, care ar putea sprijini consumul in cea mai mare economie europeana, a fost propusa in iunie de o comisie alcatuita…

- Aderarea la Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica este un obiectiv strategic al Romaniei, a afirmat premierul Viorica Dancila, joi, intr-o intrevedere cu secretarul general adjunct al OCDE, Ludger Schuknecht, si cu directorul general al Agentiei pentru Energie Nucleara (NEA) a OCDE, William…

- Dacia Duster a fost votata nu doar de un panel de jurnalisti, ci si de public, fiind apreciata pentru accesibilitate financiara, calitatea fabricatiei si capacitatile off-road. Dacia Duster - perfecta pentru familie "Am facut calculele - poti avea o Dacia Duster pentru acelasi pret ca al cafelei…