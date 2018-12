Stiri pe aceeasi tema

- Romania beneficiaza de sprijinul fara echivoc al Statelor Unite ale Americii pentru aderarea cat mai rapida la Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE), potrivit concluziilor intalnirii de la Washington dintre ministrul pentru Mediul de Afaceri, Stefan-Radu Oprea, si secretarul…

- Romania se situeaza pe ultimul loc in Uniunea Europeana in ceea ce priveste bugetul alocat pentru sanatate in anul 2017, conform unui raport publicat de Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OECD).

- Secretarul de stat pentru afaceri bilaterale si strategice in spatiul euroatlantic, George Ciamba, a avut, joi, o intrevedere la Washington cu directorul pentru planificare politica din cadrul Departamentului de Stat, Kiron Skinner, si cu Brian Hook, reprezentantul special al SUA pentru Iran. In…

- Vicepremierul Ana Birchall, aflata in vizita in Statele Unite ale Americii, a discutat cu Wess Mitchell, asistentul pentru afaceri europene si eurasiatice al secretarului de stat al SUA, despre promovarea candidaturii Romaniei la Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE), informeaza…

- Aflat intr-o vizita de lucru in Statele Unite ale Americii, ministrul apararii, Mihai Fifor, se va intalni, miercuri, la Pentagon, cu omologul american, secretarul apararii, generalul James Mattis, una dintre cele mai importante și influente persoane din lume. Oficialul roman și cel american vor discuta…