SUA, șomaj la cel mai scăzut nivel din ultimii 49 de ani Incetinirea angajarilor in noiembrie ar putea fi rezultatul lipsei de muncitori calificati, apreciaza analistii. Potrivit datelor publicate vineri de Departamentul american al Muncii, prima economie a lumii a creat luna trecuta 155.000 de noi locuri de munca, peste cifra de 200.000 de noi de locuri de munca preconizata de analisti, in timp ce rata somajului s-a mentinut la 3,7%, acesta fiind cel mai redus nivel inregistrat de SUA dupa luna decembrie 1969. 120.000 de noi locuri de munca De asemenea, Departamentul american al Muncii a revizuit in jos cifrele pentru septembrie si… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”Ministrul Finanțelor nu e o poziție de om iubit, nici in general nici in Romania. Banii nu sunt niciodata destui, iar periodic pronunți expresia taxe sau impozite. Eugen Teodorovici a fost și este insa un ministru de succes in perioada de recuperare de dupa austeritate și merita macar un lucru:…

- Rata șomajului la nivelul județului Buzau a scazut simțitor fața de debutul anului, iar in municipiul Buzau, șomajul este sub 2%. Una dintre explicațiile acestei scaderi ar fi aplicarea masurilor de stimulare a ocuparii prevazute de legislatia in vigoare și incadrarii in munca a șomerilor. Ofertele…

- Economia americana a creat un numar sub asteptari de noi locuri de munca in luna septembrie, dar cu toate acestea rata somajului a atins cea mai scazuta valoare de dupa 1969, informeaza agerpres.ro.

- Rata somajului ajustata sezonier din august a scazut in zona euro la 8,1%, de la 8,2% in iulie, la cel mai redus nivel din noiembrie 2008 pana in prezent, in timp ce in Uniunea Europeana (UE), a fost de 6,8%, in stagnare, la cel mai scazut nivel din aprilie 2008 pana in prezent, conform Eurostat.

- Numarul somerilor din Germania a inregistrat o scadere peste asteptari in luna septembrie, astfel ca rata somajului a atins cel mai redus nivel de dupa reunificarea tarii in 1990, arata datele publicate vineri de Oficiul federal pentru munca. Conform acestor date, in luna septembrie comparativ…

- Peste 30.300 de locuri de munca sunt vacante la nivel national, cele mai multe dintre acestea fiind in Bucuresti, Prahova si Arad, anunta Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM). Angajatorii cauta in special muncitori necalificati pentru a lucra la asamblarea si montarea de piese…

- Numarul atentatelor teroriste a scazut cu aproape un sfert la nivel global in 2017, fața de anul precedent. Totodata, decesele provocate de atacurile jihadiste s-au redus cu 27 la suta, arata raportul anual asupra terorismului intocmit de Departamentul de Stat al SUA.

- Noul cadru de reglementare va descuraja investitiile in modernizarea retelelor si va afecta calitatea serviciului, iar reducerea investitiilor va produce efecte negative si in economie, cu o pierdere estimata a unei contributii la PIB de 13,7 miliarde de lei si reducerea cu 1,2 miliarde lei a contributiilor…