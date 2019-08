Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump le-a atacat din nou, in mod violent, pe patru alese democrate provenind din minoritati, pe care le-a acuzat ca ”iubesc inamicii” Americii si le-a indemnat sa paraseasca Statele Unite, daca sunt nefericite, relateaza AFP.

- Presedintele american Donald Trump a confirmat vineri ca la sfarsitul acestei saptamani va incepe o vasta operatiune de arestare si de expulzare a imigrantilor fara documente in zece orase, relateaza AFP si Reuters. "Ei au venit ilegal", le-a spus Trump jurnalistilor din gradina Casei Albe, afirmand…

- Presedintele american Donald Trump a acuzat din nou China si Uniunea Europeana ca sunt implicate intr-un „joc major de manipulare monetara” pentru a concura cu Statele Unite, adaugand ca Washingtonul ar trebui sa faca acelasi lucru, informeaza site-ul agentiei The Associated Press, citat de Mediafax.Trump…

- Armata iraniana a avertizat sambata Statele Unite ca cel mai mic atac asupra teritoriului sau ar avea consecinte devastatoare pentru interesele americane din regiune, informeaza AFP, citata de Agerpres. Avertismentul vine dupa ce Donald Trump a confirmat ca erau planuite mai multe atacuri impotriva…

- Statele Unite ale Americii vor incepe saptamana viitoare procesul de expulzare a milioane de imigranti fara acte in regula, care au sosit in SUA in mod ilegal, a afirmat luni presedintele Donald Trump intr-o postare pe Twitter, potrivit AFP citata de Agerpres. 'Saptamana viitoare ICE (Autoritatea…

- Donald Trump, care a luat ceaiul luni cu printul Charles, a spus, intr-un interviu difuzat miercuri dimineata de postul ITV, ca a avut 'o conversatie grozava in legatura cu ceea ce voi numiti schimbarile climatice'. Dialogul, prevazut sa dureze 15 minute, a continuat insa timp de peste o ora si jumatate,…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat luni ca Statele Unite ale Americii nu au incercat sa angajeze un dialog cu Iranul, adaugand ca Teheranul trebuie sa faca primul pasul daca doreste sa negocieze cu Washingtonul, relateaza AFP potrivit Agerpres ''Presa Fake News au publicat ca de obicei…

- 'Incinta ambasadei a fost violata'', a declarat Maduro intr-o alocutiune televizata. Presedintele american Donald Trump ''este responsabil, in baza dreptului international, de aceasta incalcare grava, nu numai legal, ci si moral', a adaugat el. 'Niciun judecator din Statele Unite nu poate ordona…