- Presedintele american Donald Trump a apreciat miercuri ca kurzii, impotriva carora Ankara a lansat o ofensiva in nord-estul Siriei dupa retragerea trupelor americane din aceasta regiune, nu sunt 'niste ingeri', noteaza AFP, potrivit Agerpres.'Kurzii sunt foarte bine protejati', a declarat…

- Ministerul turc de Externe pregatește sancțiuni împotriva SUA, ca reacție la sancțiunile impuse de președintele american Donald Trump Ankarei, dupa ce Turcia a lansat ofensiva din nord-estul Siriei, a spus miercuri purtatorul de cuvânt al președintelui Erdogan, Ibrahim Kalin, relateaza Reuters.…

- Președintele turc, Recep Tayyip Erdogan, l-a informat pe omologul sau american, Donald Trump, ca Turcia nu va declara niciodata o incetare a focului in nordul Siriei și nici nu va negocia cu forțele kurde din respectiva regiune, informeaza Reuters.Citește și: VIDEO Biografia fara perdea a…

- Vicepresedintele american, Mike Pence, se va intalni joi cu presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, cu obiectivul de a obtine "un acord imediat de incetare a focului" in nordul Siriei unde Ankara a lansat o ofensiva vizand fortele kurde, noteaza AFP. Mike Pence va fi insotit in Turcia…

- Ministrul turc de externe Mevlut Cavusoglu a respins sambata o oferta a presedintelui american Donald Trump de a media intre Ankara si fortele kurde Unitatile de protectie a poporului (YPG) pentru a pune capat incursiunii Turciei in Siria, potrivit transcrierii unui interviu acordat Deutsche Welle,…

- Liderul comunitații kurde din Germania, Ali Ertan Toprak, a afirmat, intr-un interviu pentru Deutsche Welle, ca este șocat de slabiciunea aratata de țarile europene in relația cu Turcia lui Recep Tayyip Erdogan. Imediat dupa retragerea trupelor americane din nordul Siriei, Turcia a declanșat, miercuri,…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat miercuri ca operatiunea militara turca din nordul Siriei este o ''idee rea'' si ca nu o sustine, adaugand ca Ankara poarta acum responsabilitatea pentru toti luptatorii Statului Islamic din acea zona, transmit Reuters si AFP. ''In…

- Trupele americane stationate in Siria se vor retrage din zona frontierei cu Turcia, deoarece Ankara va desfasura 'in curand' o 'operatiune prevazuta de mult timp' in nordul tarii, informeaza AFP, care citeaza un anunt facut duminica de Casa Alba. 'Turcia va efectua in curand o operatiune…