Tarile membre ale Tratatului Interamerican de Asistenta Reciproca (TIAR) au acceptat luni solicitarea Statelor Unite de a activa acest pact regional pentru "a actiona colectiv" in fata crizei din Venezuela, a anuntat ministrul de externe columbian Carlos Holmes, relateaza AFP. O rezolutie in acest sens a fost adoptata cu 16 voturi 'pentru', unul 'impotriva' (Uruguay) si o abtinere (Trinidad si Tobago) in cadrul unei reuniuni ministeriale in marja Adunarii Generale a ONU de la New York. Este vorba de o noua etapa in disputa dintre presedintele venezuelean Nicolas Maduro si liderul…