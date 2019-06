SUA și Iran, conflict. Consiliul de Securitate al ONU, reunit de urgență. Trump a recunoscut! Cererea americana are in vedere discutii intre cei 15 membri ai Consiliului de Securitate ''privind ultimele evolutii legate de Iran si recentele incidente cu petrolierele'', a indicat una dintre aceste surse, sub acoperirea anonimatului. Conform unei alte surse, reuniunea ar urma sa se desfasoare luni, scrie Agerpres. Doua nave petroliere, una apartinand unui armator norvegian si cealalta unui armator japonez, au fost lovite pe 13 iunie de dispozitive explozive la iesirea din stramtoarea Ormuz, la circa 30 de mile de coasta Iranului. Washingtonul sustine ca cele doua nave au fost atacate… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

