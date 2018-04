Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a trimis pentru prima data dupa sfarsitul Razboiului Rece, in contextul amplificarii tensiunilor cu Occidentul, avioane militare in zona Polului Nord, deasupra Americii de Nord, unde Fortele Navale SUA efectueaza exercitii. Avioane militare dotate cu armament antisubmarin au survolat…

- Forte maritime chineze vor efectua exercitii militare in Marea Chinei de Sud, a anuntat ziarul ziarul oficial al armatei, care a descris aceasta actiune drept parte a unor exercitii de rutina...

- Durata exercitiilor militare comune care au loc in fiecare an intre SUA si Coreea de Sud va fi redusa cu o luna, a anuntat marti Ministerul sud-coreean al Apararii, in conditiile in care detensionarea diplomatica din relatiile cu Nordul se confirma, informeaza AFP. Principala manevra,…

- Coreea de Sud si Statele Unite au anuntat marti ca exercitiile lor militare comune anuale, amanate din cauza Jocurilor Olimpice de iarna din Sud, vor fi reluate pe o scara "similara" cu cea din trecut, in pofida dezghetului diplomatic cu Phenianul, relateaza AFP. Aceste manevre pe scara…

- Statele Unite si Coreea de Sud au convenit sa desfasoare exercitii militare comune de amploare incepand cu 1 aprilie, au anuntat marti Pentagonul si Ministerul sud-coreean al Apararii, in contextul unor discutii pentru o intrevedere intre Donald Trump si Kim Jong-Un, relateaza agentia Yonhap.

- In urma unei declaratii recente a lui Donald Trump, presedintele Statelor Unite, in care spunea ca armata SUA trebuie sa aiba o forta spatiala, multi au fost confuzi, crezand ca este inca o declaratie „pentru a agita spiritele”.

- Statele Unite au exprimat preocupare, luni, privind operatiunile militare efectuate de Turcia, Rusia si de serviciile de securitate ale Administratiei Bashar al-Assad in zone kurde din orasul Afrin, situat in nord-vestul Siriei.

- Coreea de Sud si Statele Unite vor sa reduca amploarea exercitiilor lor militare anuale comune, data fiind deschiderea diplomatica in relatia cu Phenianului, a relatat vineri agentia de presa sud-coreeana Yonhap, preluata de AFP, scrie agerpres.ro. Manevrele, numite Key Resolve si Foal Eagle,…

- Rusia ar putea dobandi superioritate militara in Europa pana in anul 2025, depasind capabilitatile militare desfasurate de Statele Unite in tarile europene, avertizeaza generalul american Curtis Scaparrotti, seful Comandamentului SUA in regiune, pledand pentru continuarea modernizarii armamentului.…

- Liderii polonezi nu se vor mai putea intalni cu presedintele american Donald Trump sau cu vicepresedintele Mike Pence pana cand nu vor anula noua lege controversata privind Holocaustul. Site-ul de stiri polonez Onet.pl a obtinut un memoriu din Washington de pe 20 februarie despre noua lege…

- Coreea de Nord a amenintat sambata ca va riposta in situatia in care Statele Unite vor organiza exercitii militare impreuna cu Coreea de Sud, scrie Reuters. Conform unui consilier pe probleme de securitate sud-coreean, exercitiile militare comune ale SUA si Coreei de Sud vor incepe in prima parte…

- Statele Unite au infiintat aproximativ 20 de baze militare in teritoriile controlate de kurzi in Siria, a declarat joi intr-un interviu acordat agentiei de presa RIA Novosti, Aleksandr Venediktov, consilierul pentru securitatea internationala al secretarului Consiliului Securitatii Rusiei, organism…

- Coreea de Nord a condamnat, duminica, ultimele sanctiuni impuse de Statele Unite, acuzand Washingtonul ca incearca sa submineze noua relatie inter-coreeana, a relatat agentia nationala de presa, printr-un comunicat, arata site-ul agentiei Reuters, conform Mediafax."Cele doua Corei au cooperat,…

- Statele Unite urmeaza sa anunte cel mai mare pachet de sanctiuni de pana acum impotriva Coreii de Nord pentru a face in continuare presiuni asupra Phenianului in legatura cu programele sale nuclear si balistic, in timp ce Coreea de Sud se pregateste pentru noi discutii cu oficiali nord-coreeni, relateaza…

- Opt cetateni strani, inclusiv doi americani, au fost arestati preventiv in Serbia dupa ce au incercat sa patrunda in mod neautorizat ori sa fotografieze unitati militare, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Ministrul Reunificarii, Cho Myong-gyon, citat de Reuters, a facut un anunt similar in aceesi zi, in Parlamentul de la Seul.Jocurile Olimpice se incheie pe 25 februarie, iar sud-coreenii si americanii au convenit sa amane manevrele pana dupa data respectiva. In schimb, Coreea de Nord a acceptat…

- Ministerul apararii din Coreea de Sud a comunicat marti ca exercitiile militare comune cu Statele Unite vor continua anul acesta, in ciuda apropierii fata de Coreea de Nord cu ocazia Jocurilor Olimpice de iarna de la Pyeongchang, informeaza Yonhap. Ministrul reunificarii, Cho Myong-gyon, citat de…

- Ministerul apararii din Coreea de Sud a comunicat marti ca exercitiile militare comune cu Statele Unite vor continua anul acesta, in ciuda apropierii fata de Coreea de Nord cu ocazia Jocurilor Olimpice de iarna de la Pyeongchang, informeaza Yonhap. Ministrul reunificarii, Cho Myong-gyon, citat de Reuters,…

- Statele Unite si Thailanda desfasoara exercitii militare de amploare, cu participarea unui contingent de soldati din Coreea de Sud. Cei peste 2300 de militari au exersat manevre de debarcare si evacuare, precum si desfasurarea de operatiuni umanitare.

- Premierul Viorica Dancila a spus ca aprobarea de catre Guvern, in sedinta de joi, a proiectului de lege privind achizitia sistemelor HIMARS si a proiectului de hotarare referitor la corvetele multifunctionale reprezinta pasi importanti in inzestrarea Armatei Romane. "In calitatea sa de stat membru NATO…

- Statele Unite sunt ingrijorate de consolidarea legaturilor in domeniul apararii dintre tarile Uniunii Europene, considerand ca acest lucru risca sa submineze Alianta Nord-Atlantica care se confrunta cu o Rusie tot mai activa, se afirma intr-o analiza a publicatiei Financial Times.

- Presedintele sud-coreean Moon Jae-In a respins o cerere din partea premierului japonez Shinzo Abe privind reluarea imediata a exercitiilor militare comune cu Statele Unite, liderul de la Seul adaugand ca nu accepta o incalcare a suveranitatii tarii sale, relateaza site-ul publicatiei Korea Herald.

- Vicepresedintele Statelor Unite, Mike Pence, a declarat, miercuri, ca Washingtonul va anunta in zilele urmatoare ”cele mai dure si agresive” sanctiuni impotriva Coreei de Nord, relateaza The Associated Press. Pence, care se afla intr-o vizita oficiala in Japonia, va participa si la ceremonia…

- Statele Unite au inceput diminuarea efectivelor militare din Irak, in urma infrangerilor suferite de organizatia terorista Stat Islamic, oficiali guvernamentali irakieni afirmand ca numarul militarilor americani va fi redus cu 60%, informeaza site-ul agentiei The Associated Press. Guvernul…

- Ministerul de Externe de la Chisinau a precizat, vineri, ca exercitiile militare efectuate in ultima perioada de trupele ruse din Transnistria reprezinta ”provocari” si o amenintare la adresa integritatii teritoriale a Republicii Moldova, relateaza Radio Chisinau.

- Phenianul indeamna ONU sa salute imbunatatirea relatiilor in peninsula coreeana si sa denunte viitoarele manevre militare ale Statelor Unite si Coreei de Sud care ar putea sa conduca la esecul acestei detensionari, relateaza news.ro, citand AFP. Intr-o scrisoare adresata secretarului general al ONU…

- Ministrul de Externe al Coreei de Nord a avertizat, vineri, ca in cazul in care Statele Unite vor relua exercitiile militare din regiune dupa Olimpiada de Iarna de la Pyeongchang, atunci Phenianul va reactiona. ”Ori de cate ori au avut loc astfel de exercitii militare, pacea si securitatea…

- Phenianul indeamna ONU sa salute imbunatatirea relatiilor in peninsula coreeana si sa denunte viitoarele manevre militare ale Statelor Unite si Coreei de Sud care ar putea sa conduca la esecul acestei detensionari, relateaza AFP. Intr-o scrisoare adresata secretarului general al ONU Antonio Guterres,…

- Ministerul Afacerilor Externe din Republica Moldova condamna exercițiile militare ale trupelor ruse dislocate în regiunea transnistreana. Într-un declarație de presa facuta publica miercuri, 31 ianuarie, diplomația de la Chișinau a calificat aceste acțiuni drept provocatoare. Experții…

- China negociaza cu Afganistanul instalarea unei baze militare in apropierea frontierei comune, in speranta de a descuraja incursiunile militantilor islamisti pe teritoriul sau si de a sprijini fragilul sau vecin, potrivit unor surse afgane, citate de AFP, anunța agerpres.ro. Infrastructura…

- Statele Unite transporta armament strategic in Peninsula Coreea pentru a putea lansa un atac in timpul Jocurilor Olimpice de Iarna. Este acuzația facuta de Coreea de Nord care avertizeaza ca detine armament nuclear cu care sa riposteze. Mai exact, Phenianul a acuzat Administrația Trump ca ar folosi…

- Coreea de Nord a cerut țarii vecine din sud sa renunțe definitiv la exercițiile militare pe care le organizeaza impreuna cu Statele Unite. Regimul de la Phenian anunța ca pericolul de razboi din regiune nu este eliminat prin amanarea acestor manevre."Sudul nu ar trebui sa amane, ci sa renunte…

- Anterior, a fost facuta publica informația ca s-a decis ca datele desfașurarii acestora sa fie aminate, din cauza desfașurarii Jocurilor Olimpice, relateaza NOI.md cu referire la presa rusa. Coreea de Sud și Statele Unite vor efectua exerciții militare comune in perioada 23 aprilie - 3 mai. Potrivit…

- Jim Mattis, secretarul american al Apararii, a anuntat, joi, ca exercitiile militare comune ale SUA si Coreei de Sud programate pentru luna februarie vor fi amanate pana dupa finalizarea Jocurilor Olimpice de Iarna de la Pyeongchang, din motive logistice, relateaza Reuters si NBC News.

- Presedintele american Donald Trump si omologul sau sud-coreean Moon Jae-In au decis sa amâne manevrele militare comune ale SUA si Coreei de Sud prevazute a se desfasura în perioada Jocurilor Olimpice de Iarna de la Pyeongchang, din luna februarie, a anuntat joi biroul sefului statului sud-coreean,…