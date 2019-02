Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite planuiesc sa gazduiasca impreuna cu Polonia, la Varsovia, un summit privind Orientul Mijlociu, in special Iranul, a informat Departamentul de Stat american vineri, scrie Reuters, potrivit news.ro.Citește și: S-a aflat! Cine e, de fapt, romanul care a realizat din ‘umbra’ discursul…

- Secretarul de Stat american, Mike Pompeo, s-a intalnit cu trupele americane si cu liderii politici in Irak, miercuri, pentru a le oferi asigurari privind retragerea SUA din Siria si sa avertizeze ca Iranul ramane o amenintare in regiune, scrie Reuters, potrivit news.ro.Citește și: Descoperire…

- Presedintele american Donald Trump a declarat miercuri ca Statele Unite vor iesi din Siria "intr-o perioada de timp" si vor sprijini luptatorii kurzi din tara, in timp ce Washingtonul isi va retrage trupele, relateaza Reuters.

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat joi ca este de acord cu presedintele american Donald Trump care a afirmat ca Statul Islamic a fost invins, dar a adaugat ca este sceptic cu privire la retragerea totala a trupelor americane din Siria, scrie Reuters.Putin a declarat ca Moscova nu a…

- Oficialii administrației Trump s-au intalnit marți, pentru a determina directorii executivi ai companiilor de automobile germane sa-și extinda investițiile in Statele Unite, deoarece Casa Alba are in vedere impunerea unor noi tarife pentru vehiculele fabricate in Europa, scrie Reuters.Casa Alba face…

- Statele Unite au in vedere o revizuire a verificarilor la care sunt supusi studentii chinezi inaintea acceptarii lor in universitatile americane, precum si noi restrictii in cazul acestora, ca urmare a temerilor crescande privind actiunile de spionaj desfasurate de China in SUA, mai ales operatiunile…

- Dictatorul nord-coreean Kim Jong Un este dispus sa accepte ca inspectori internationali sa vina in tara sa pentru ca sa verifice desfiintarea uneia dintre principalele instalatii de rachete nord-coreene, potrivit unor surse diplomatice citate de Yonhap, scrie Reuters, conform News.ro.Potrivit…

- Reluarea exercițiilor militare comune de catre Coreea de Sud și Statele Unite incalca un acord recent intre Seul și Phenian, care a fost stabilit cu scopul de a reduce tensiunile din Peninsula Coreeana, a relatat luni presa nord-coreeana, informeaza Reuters, potrivit Mediafax.