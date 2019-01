SUA si Coreea de Nord negociaza viitorul summit Trump - Kim Jong-Un Presedintele american Donald Trump a anuntat ca au loc negocieri in vederea stabilirii locului unui viitor summit cu dictatorul nord-coreean Kim Jong Un.



"Negociem in privinta unui loc. El va fi anuntat probabil nu peste mult timp", a declarat duminica Trump, intrebat despre aceasta noua intalnire pe care o doreste.



"Ei vor o intalnire si noi vrem o intalnire (...) . Avem un dialog bun cu Coreea de Nord", a adaugat el, fara sa faca alte precizari.



Cei doi s-au intalnit intr-un summit istoric in iunie, la Singapore.



