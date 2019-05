Reprezentantul american pentru comert, Robert Lighthizer, si secretarul Trezoreriei SUA, Steven Mnuchin, au primit o delegatie chineza din care face parte si vicepremierul Liu He.



Dialogul s-a reluat la numai cateva ore dupa intrarea in vigoare a taxelor vamale suplimentare impuse de SUA asupra unor importuri din China in valoare de 200 de miliarde de dolari.



Negocierile, prezentate initial ca ultimele inaintea intalnirii la varf a presedintilor american si chinez, Donald Trump si Xi Jinping, au putine sanse sa dea rezultate saptamana aceasta. "Nu e absolut deloc nevoie sa…