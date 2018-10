Stiri pe aceeasi tema

- Washingtonul si Ottawa au confirmat ca au ajuns la o intelegere privind un "nou acord comercial modernizat" cu Mexicul, numit Acordul Statele Unite-Mexic-Canada (USMCA), care va inlocui Acordul Nord-American de Comert Liber (NAFTA), informeaza Politico.com.

- Presedintele american Donald Trump a refuzat sa aiba o intalnire cu premierul canadian Justin Trudeau pe marginea reuniunii Adunarii Generale a Natiunilor Unite, din cauza lipsei progresului in negocierile privind Acordul Nord-American de Comert Liber (NAFTA). Trump a declarat ca nu va accepta…

- Mexicul va cauta sa semneze un acord bilateral cu Canada in cazul in care Ottawa si Washingtonul nu ajung la un compromis pentru a reforma Acordul Nord-American de Comert Liber (NAFTA), a afirmat vineri presedintele ales al Mexicului, Andres Manuel Lopez Obrador, citat de AFP. Canada si Statele…

- Prim-ministrul canadian, Justin Trudeau, si presedintele american, Donald Trump, au avut o discutie "constructiva" luni, dupa anuntul unei intelegeri intre SUA si Mexic privind renegocierea Acordului Nord-American de Comert Liber (NAFTA), a anuntat cabinetul liderului de la Ottawa, citat de AFP. "Prim-ministrul…

- Statele Unite ale Americii si Mexicul au ajuns luni la o intelegere pentru a revizui Acordul Nord-American de Comert Liber (NAFTA) si discutiile cu Canada urmeaza sa inceapa imediat, a anuntat luni presedintele american Donald Trump, relateaza Reuters. ''Au numit acordul NAFTA.…

- Donald Trump a afirmat sambata ca un acord comercial cu Mexicul este previzibil, in timp ce negocierile privind refacerea Acordului de liber-schimb nord-american (NAFTA) ar urma sa continue in acest weekend intre cele doua țari, in capitala americana, potrivit Le Vif, citat de Rador.

- Statele Unite sunt pregatite sa ia noi masuri contra guvernului turc daca Ankara nu il va elibera pe pastorul american Andrew Brunson, conform Secretarului Trezoreriei, Steven Mnuchin, scrie Politico, preluat de News.ro. Mnuchin a vorbit despre sancţiunile recente impuse de SUA contra Turciei în…