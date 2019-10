Stiri pe aceeasi tema

- Premierul italian Giuseppe Conte a autorizat intalniri intre un inalt responsabil american si serviciile secrete italiene in cadrul eforturilor presedintelui SUA, Donald Trump, de a discredita ancheta Mueller asupra legaturilor sale cu Rusia, relateaza miercuri presa italiana, potrivit Agerpres .

- Premierul australian Scott Morrison a minimalizat miercuri importanta unei convorbiri telefonice cu Donald Trump, in care acesta i-a cerut sa-l ajute sa adune informatii menite sa discrediteze ancheta procurorului special Robert Mueller privind amestecul rus in campania prezidentiala americana din…

- Premierul italian Giuseppe Conte a aurorizat intalniri intre un oficial american de rang inalt si serviciile secrete italiene, in cadrul eforturilor lui Donald Trump de a discredita ancheta lui Robert Mueller cu privire la legaturi intre miliardarul republican si Rusia, dezvaluie miercuri presa italiana,…

- Premierul italian Giuseppe Conte a auTorizat intalniri intre un oficial american de rang inalt si serviciile secrete italiene, in cadrul eforturilor lui Donald Trump de a discredita ancheta lui Robert Mueller cu privire la legaturi intre miliardarul republican si Rusia, dezvaluie miercuri presa italiana,…

- Președintele american Donald Trump a pus presiune pe premierul australian sa il ajute pe procurorului general William Barr sa stranga informații intr-o investigație privind ancheta lui Robert Mueller, au informat doi oficiali citați de publicația New York Times si preluata de Agerpres.Potrivit…

- Audierea in Congresul American a consilierului special Robert Mueller III, cel care a efectuat ancheta asupra implicarii staff-ului electoral republican al lui Donald Trump in afacerea interferentei Rusiei in alegerile americane din 2016, a fost ceea ce se astepta si nimic mai mult.

- Audierea procurorului special Robert Mueller în fața Congresului asupra anchetei privind ingerințele Rusiei a fost o "catastrofa" pentru democrați, a estimat purtatoarea de cuvânt a Casei Albe, citata de AFP."Cele trei ore care s-au scurs au fost o adevarata catastrofa…

- Procurorul special Robert Mueller a ajuns la Capitol Hill unde este audiat pentru prima oara asupra delicatei anchete privind ingerințele rusești, într-o ședința maraton a Congresului Statelor Unite, unde democrații vor încerca sa-l determine sa spuna clar daca Donald Trump a încalcat…