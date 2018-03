Stiri pe aceeasi tema

- Marsul a fost organizat de adolescentii care au supravietuit atacului de pe 14 februarie de la un liceu din Parkland, Florida, care s-a soldat cu moartea a 17 elevi si profesori. De altfel, supravietuitori ai atacului s-au adresat multimii. "Politicieni, reprezentati poporul sau plecati. Stati alaturi…

- Președintele Donald Trump a semnat, in sfarșit, bugetul de cheltuieli al Statelor Unite, de 1300 miliarde de dolari. Liderul de la Casa Alba a declarat insa ca este nemulțumit de multe dintre prevederile documentului și ca ar fi vrut sa-și exercite dreptul la veto.

- ORA PAMANTULUI 2018. In fiecare an, in ultima sambata din luna martie, milioane de oameni, instituții și companii sting luminile timp de o ora, alaturandu-se evenimentului de mediu Earth Hour. Acesta are ca scop sensibilizarea utilizatorilor de energie electrica fața de problema dioxidului de carbon…

- Uniunea Europeana are sanse sa-si asigure exceptarea de la noile tarife la importurile de otel si aluminiu ce vor fi impuse de vineri de Statele Unite, a anuntat ministrul german al Economiei, Peter Altmaier. "Cred ca de fapt avem o sansa sa prevenim ca aceste tarife sa-si faca efectul", a…

- In timpul unei intalniri la Casa Alba cu printul mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, Trump a declarat reporterilor ca el crede ca se va intalni cu Putin "intr-un viitor nu prea indepartat" pentru a discuta despre cursa inarmarilor dintre cele doua tari, precum si situatia din Ucraina,…

- Președintele Klaus Iohannis, anunț de ultima ora: ”Voi supune unui proces de consultare publica Proiectul de țara, in lunile care urmeaza”, a anunțat șeful statului. Șeful statului a avut, marți, și un mesaj catre Guvern: ”Pentru a obține un parcurs economic durabil, decidenții trebuie sa fie capabili…

- Inca de la orele diminetii de marti, pe Aeroportul Otopeni se inregistreaza o serie de intarzieri ale avioanelor, atat la decolare, cat si la aterizare. Intarzieri sunt anuntate si pentru orele pranzului si dupa-amiezii. La sosiri sunt anuntate urmatoarele intarzieri: - Tarom, de…

- Google a adaugat optiunea „wheelchair accessible” in aplicatia Google Maps. Aceasta permite optimizarea rutelor de tranzit in zonele marilor orase, tinand cont de facilitatile oferite de mijloacele de transport in sprijinul persoanelor cu dizabilitati. Astfel, calcularea rutei de tranzit va tine cont…

- Londra, Berlin, Paris si Washington au afirmat joi ca responsabilitatea Rusiei este singura explicatie "plauzibila" pentru otravirea fostului spion rus Serghei Skripal si au cerut Moscovei sa furnizeze toate informatiile despre programul chimic Noviciok , scrie AFP.

- Nemulțumiți de hotararile pe care le-a luat Donald Trump in legatura cu relaxarea legii armelor in Statele Unite, un grup de protestatari au așezat aproape 7.000 de perechi de pantofi pe campia din fața Capitoliului din Washington. Aceștia reprezinta fiecare copil ucis cu arma in Statle Unite din 2012…

- Președintele Donald Trump urmeaza sa viziteze, marți, cele opt mostre din zidul Mexicului, construite in California, urmand ca in curand sa aleaga varianta caștigatoare. Cu toate acestea, imigranții mexicani nu sunt impresionați și pe langa faptul ca nu cred ca țara lor va accepta vreodata sa plateasca…

- Inregistrari din timpul atacului armat care a avut loc intr-un liceu din statul american Florida au fost acum publicate. Acestea scot la iveala clipele teribile prin care au trecut elevii liceului Parkland, dupa ce Nikolas Cruz a deschis focul. “Fa pe moarta”, iși sfatuia o mama fiica. Alții insa le…

- Un reprezentant al poliției antiteroriste britanice a confirmat, oficial, informația potrivit caruia spionul rus Serghei Skripal și fiica sa au fost victimele unui atac deliberat cu gaz iritant, scrie presa internaționala. In cadrul unei conferințe de presa, seful politiei antiteroriste Mark Rowley…

- Dupa ce fostul spion rus Serghei Skripal și fiica sa au fost gasiți inconștienți pe o banca dintr-un mall ca urmare a expunerii la un gaz toxic, acuzațiile la adresa Rusiei au inceput sa curga din mai multe parți. Moscova a reacționat, insa, rapid spunand ca acuzațiile nu au temei și ca este vorba de…

- "Statele Unite condamna ofensiva pe care regimul Al-Assad, sustinut de Rusia si Iran, o desfasoara impotriva populatiei din Ghouta Orientala", a declarat presedintia americana. De asemenea, Casa Alba a acuzat Moscova ca ignora rezolutia Consiliului de Securitate al ONU votata la 24 februarie,…

- CHIȘINAU, 3 mart — Sputnik. A devenit deja o tradiție — luna martie este declarata „Luna Pentru Viața”. Pentru al patrulea an consecutiv, mai multe asociații din Republica Moldova și România vor organiza acțiuni de sensibilizeze a opiniei publica asupra dreptului…

- "Cred ca as fi intrat acolo chiar si fara arma si cred ca majoritatea celor prezenti aici ar fi facut la fel", a declarat presedintele american, in cursul unei reuniuni cu guvernatorii statelor federale.Liderul administratiei de la Washington a reiterat, totodata, criticile la adresa agentilor…

- Presedintele mexican Enrique Pena Nieto si-a anulat vizita la Casa Alba, in urma unei dispute avute intr-o conversatie prin telefon cu omologul sau american, Donald Trump, privind contruirea unui zid la granita SUA cu Mexic. Presedintele mexican planuia sa efectueze o vizita oficiala in SUA…

- Retorica anti-mexicana a lui Donald Trump si insistenta acestuia de a construi un zid la granita pe care sa il plateasca Mexicul au declansat o criza diplomatica intre cele doua tari, insa recent au aparut semne de destindere. Saptamana trecuta, Casa Alba a anuntat ca cei doi presedinti…

- Un sofer din convoiul presedintelui american Donald Trump, care si-a petrecut weekendul prelungit la resedinta din Florida, a fost retinut scurt timp in weekend, pentru ca a trasportat o arma de foc in bagaje, potrivit Secret Service, insarcinat cu protectia presedintelui, scrie AFP. Arma a fost descoperita…

- Elevi supravietuitori ai masacrului din Florida vor manifesta la sfarsitul lunii martie la Washington pentru a cere un control mai strict al armelor de foc, relateaza AFP. Numit 'Mars pentru vietile noastre', protestul va avea loc pe 24 martie la Washington si in alte orase din…

- Incidentul armat ce a avut loc miercuri la liceul Marjory Stoneman Douglas din Parkland, Florida, a fost ultimul intr-o serie lunga de astfel de incidente desfasurate in mai multe institutii de invatamant americane in primele doua luni ale lui 2018, potrivit Time. In timp ce multe dintre…

- Traditionalul covor rosu va fi inlocuit cu unul negru la editia din acest an a galei de decernare a premiilor BAFTA, care va avea loc duminica seara la Londra, unde specialistii se asteapta ca numeroase staruri din industria cinematografica sa poarte tinute vestimentare negre, pentru a-si exprima…

- Traditionalul covor rosu va fi inlocuit cu unul negru la editia din acest an a galei de decernare a premiilor BAFTA, care va avea loc duminica seara la Londra, unde specialistii se asteapta ca numeroase staruri din industria cinematografica sa poarte tinute vestimentare negre, pentru a-si exprima…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat joi ca va merge in Parkland, unde un tanar de 19 ani a impuscat mortal 17 persoane la un liceu din Florida, relateaza AFP si Reuters. 'Intentionez sa merg in Parkland, sa ma intalnesc cu familiile si cu autoritatile locale, si sa coordonez raspunsul…

- 'Intentionez sa merg in Parkland, sa ma intalnesc cu familiile si cu autoritatile locale, si sa coordonez raspunsul federal', a anuntat presedintele american. Donald Trump, care a afirmat ca se adreseaza unei 'natiuni care sufera', nu a pronuntat niciun un moment cuvantul 'arma de foc' in…

- Nikolas Cruz, autorul atacului armat care a facut 17 morti intr-un liceu din sud-estul Floridei, a fost inculpat joi pentru crima cu premeditare, relateaza AFP. Dat afara de la liceul Marjory Stoneman Douglas din Parkland, sud-estul Statelor Unite, din motive disciplinare, Nikolas Cruz, in varsta…

- "Atatea semne ca tragatorul din Florida era un dezechilibrat mintal, chiar dat afara din scoala pentru proasta purtare. Vecinii si colegii lui de clasa stiau ca (respectivul) reprezinta o mare problema. De semnalat intotdeauna autoritatilor, iar si iar!", a transmis Trump pe Twitter, joi dimineata.Liderul…

- "Atatea semne ca tragatorul din Florida era un dezechilibrat mintal, chiar dat afara din scoala pentru proasta purtare. Vecinii si colegii lui de clasa stiau ca (respectivul) reprezinta o mare problema. De semnalat intotdeauna autoritatilor, iar si iar!", a transmis Trump pe Twitter, joi dimineata.Liderul…

- ANUL NOU CHINEZESC 2018: Vineri, 16 februarie, China va celebra inceputul Noului An. Data se schimba anual in funcție de Calendarul lunisolar Chinezesc. Fiecare an chinezesc iși primește numele in funcție de zodiacul chinezesc. La fel ca zodiacul vestic, acesta este divizat in 12 secțiuni, dar fiecare…

- Un adolescent in varsta de 19 ani a deschis focul intr-un liceu din Florida și a ucis 17 elevi. Autorul atacului a fost identificat drept Nikolas Cruz, un nume cunoscut in liceul din Parkland, deoarece acesta fusese un elev problema. Nikolas Cruz (19 ani) a fost prins in apropiere de liceul Marjory…

- Trei persoane au fost ranite intr-un schimb de focuri in apropiere de sediul Agentiei Nationale de Securitate a SUA (NSA) din statul Maryland si o persoana a fost retinuta, a informat miercuri presa locala, relateaza Reuters si AFP. Politia si serviciul de pompieri au anuntat mai inainte…

- Trei persoane au fost ranite intr-un schimb de focuri in apropiere de sediul Agentiei Nationale de Securitate a SUA (NSA) din statul Maryland si o persoana a fost retinuta, a informat miercuri presa locala, relateaza Reuters si AFP. Politia si serviciul de pompieri au anuntat mai inainte pe…

- Rochii diafane, albe și cu broderii inflorate și colorate, cusute in intregime manual. Toate sunt expuse acum la The Bride Show in Dubai. Ia romaneasca i-a fascinat pe arabi. Cristina Chiriac, romanca ce a renunțat la postul de director pentru a promova ia , reprezinta cu mandrie țara noastra la acest…

- Presedintele Donald Trump doreste sa se organizeze o defilare militara care sa etaleze puterea militara americana si care sa-i sublinieze astfel rolul de comandant suprem, a anuntat Casa Alba, relateaza AFP, citata de News.ro.

- In anul 2007, cei doi fondatori Airbnb nu și-au permis sa inchirieze un apartament nou in San Francisco. Ca sa stranga niște bani, au hotarat sa iși amenajeze o camera in apartamentul pe care il aveau și sa o inchirieze pe termen foarte scurt. Pentru ca un anunț online era prea impersonal, au creat…

- Indicele Bursei de la Tokyo, Nikkei 225, a inregistrat marti scaderi si de 5%, iar cel al Bursei de la Shanghai a coborat cu 3,4%. Aceasta este cea de-a doua zi de scadere pentru bursele asiatice, dupa ce pietele din Statele Unite au raportat luni cea mai mare contractie din 2011 pana in prezent,…

- Bursele din Asia cunosc au cunoscut o scadere dramatica marți dimineața. Indexul Nikkei de la Tokyo a scazut cu 4.7%, in timp ce bursa de la Hong Kong a scazut cu 4.4%. In același timp, indicele australian S&P ASX 200 a pierdut 3.3 procente. Christ Weston, șeful de strategie al IG in Australia a declarat…

- Dupa o zi de luni in care Wall Street-ul s-a resimtit puternic, centrele financiare asiatice cu Tokyo in frunte au urmat tendinta de scadere, investitorii trecand rapid de la euforia ultimelor luni la sentimentul de soc si panica. Pe bursa de la Tokyo, indicele Nikkei a scazut cu peste 6% in debutul…

- Scaderea de la debutul sedintei de luni vine dupa cea a burselor din Asia, in conditiile in care investitorii isi ajusteaza portofoliile in lumina noilor asteptari legate de inflatie, scrie ZF. Indicele Asia Dow a scazut cu 1,43%, in timp ce Nikkei 225, indicele bursei din Tokyo, a scazut cu 2,55%,…

- La Globurile de Aur, discursul feminist-mobilizator al vedetei TV Oprah Winfrey a avut un succes neanticipat. Titluri de prima pagina sugerau ca Oprah ar putea fi o carte castigatoare a democratilor in cursa viitoare pentru Casa Alba. (Desigur, asta m-a facut sa ma intreb daca prezidentialele americane…

- "M-am intalnit cu cineva recent care mi-a spus ca m-ar ajuta cu campania. Nu este pentru mine", a declarat ea pentru revista de moda InStyle. Interesul pentru vedeta de televiziune a crescut in randul membrilor Partidului Democrat dupa discursul ei de la 7 ianuarie de la gala Globurilor de…

- Forumul Economic Mondial de la Davos, care examineaza cauzele si solutiile pentru problemele politice, economice si sociale din societate, este organizat in perioada 23-26 ianuarie, iar Donald Trump va sustine un discurs vineri la pranz."Mergem la Forumul Economic Mondial sa impartasim…

- Presedintele american, Donald Trump, se va intalni saptamana viitoare, la Davos, cu sefa guvernului de la Londra, Theresa May, a anuntat vineri purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Sarah Sanders, citata de AFP. Aceasta intalnire, care va avea loc in marja Forumului Economic Mondial de la…

- Casa Alba a declarat, vineri, ca decizia presedintelui de a amana vizita la Londra reprezinta doar refuzul de a participa la inaugurarea noii ambasade SUA, iar eforturile de a programa o noua vizia continua, informeaza site-ul Ynetnews.com.

- Primarul Londrei, Sadiq Khan, a declarat vineri ca presedintele american Donald Trump "a primit mesajul dintre partea londonezilor", dupa ce si-a anulat vizita in capitala britanica, relateaza site-ul publicatiei The Independent. Sadiq Khan, un adversar declarat al lui Donald Trump, a…

- Presedintele SUA, Donald Trump, este binevenit la Londra si a acceptat invitatia de a efectua o vizita, a declarat vineri un purtator de cuvant al premierului britanic Theresa May, dupa ce liderul american a anulat o vizita in capitala britanica.

- Donald Trump va fi chemat sa dea explicații in fața procurorului special Robert Mueller, cel care conduce ancheta privind implicarea Rusiei in alegerile prezidențiale din SUA. Trump are putea doar sa trimita raspunsurile la intrebarile adresate de anchetatori. Președintele Donald Trump va trebui sa…

- Presedintele Donald Trump a facut multe schimbari in privinta design-ului a ceea ce este cunoscut drept „challenge coin”, printre care si inlocuirea motto-ului Statelor Unite, „E Pluribus Unum”, cu sloganul „Make America Great Again”, potrivit Business Insider. Fraza in laina, care apare…

- Actrita irlandeza Peggy Cummins, cunoscuta pentru rolul „femeii fatale” din filmul noir „Gun Crazy”, lansat in 1950, a murit la varsta de 92 de ani, in urma unui accident vascular cerebral, scrie hollywoodreporter.com. Cummins s-a nascut la 18 decembrie 1925, fiind al treilea copil al familiei…