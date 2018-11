Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite ale Americii doresc ca aliatii lor europeni sa ia in considerare impunerea de noi sanctiuni impotriva Rusiei dupa incidentul survenit duminica in Marea Neagra, cand garda de coasta rusa a capturat trei nave ucrainene si a retinut marinarii aflati la bordul acestora, a declarat miercuri,…

- "Presedintele Porosenko a semnat legea", a anuntat pe Facebook acest purtator de cuvant, Sviatoslav Tegolko, cu privire la legea adoptata luni de parlamentul ucrainean, privind introducerea legii martiale pentru 30 de zile in zece regiuni frontaliere ale Ucrainei.Intr-un discurs catre natiune…

- Potrivit lui Astafiev, dupa trageri reusite de pe poligonul din regiunea Astrahan, sistemele S-400 vor fi aduse la locul de desfasurare permanenta in Crimeea. Tragerile de pe poligon au fost intreprinse pe tinte care au imitat rachete de joasa altitudine, de mare viteza si balistice.Inainte…

- Incidentul de duminica din Marea Neagra cand paza de coasta rusa a capturat doua nave-vedeta si un remorcher al marinei ucrainene, pe care Moscova le acuza ca au intrat ilegal in apele teritoriale ruse in largul peninsulei Crimeea anexate, continua sa provoace reactii la nivel international, marile…

- Presedintele rus Vladimir Putin i-a impartasit cancelarului federal german "profunda ingrijorare" a Moscovei dupa instaurarea in Ucraina a legii martiale, cerandu-i Angelei Merkel sa descurajeze Kievul in legatura cu orice actiune "negandita", a anuntat marti Kremlinul, intr-un comunicat.…

- Cei doi lideri de stat au avut o convorbire la telefon la initiativa partii germane, pentru a discuta despre "incidentul periculos" care a avut loc duminica in Marea Neagra, potrivit aceleiasi surse.In timpul acestei convorbiri cu Angela Merkel, Vladimir Putin "si-a exprimat profunda ingrijorare…

- Potrivit unui martor, cele trei nave sunt tinute in portul Kerci, iar in jurul navelor pot fi vazute persoane in uniforme ale marinei militare. Duminica seara, Rusia a deschis focul asupra unui grup de nave ucrainene in Marea Neagra, in urma incidentului fiind raniti sase marinari ucraineni.…

- Culoarul care face legatura intre Marea Neagra și Marea Azov este stramtoarea Kerci , traversata de uriașul Pod al Crimeei, ancora de infrastructura geopolitica ce conecteaza Rusia de peninsula anexata in 2014, scrie digi24.ro. In ultimele luni, tensiunile s-au acutizat in aceasta zona. Autoritațile…