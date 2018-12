SUA: Sezonul de cumparaturi pentru sarbatorile de iarna, cel mai bun din 2012 pana acum

Stiri pe aceeasi tema

- Tensiunile comerciale dintre China si SUA afecteaza deja increderea companiilor si investitiile in Asia, a declarat luni un inalt oficial de la Fondul Monetar International, avertizand ca institutia ar putea sa isi revizuiasca previziunile globale in luna ianuarie. Changyong Rhee, directorul…

- Tehnologia pentru ecrane pliabile a celor de la Samsung a fost furata de doua companii chineze, potrivit procurorilor din Coreea de Sud. Saptamana trecuta, 11 oameni au fost pusi sub acuzare pentru ca au furat secrete comerciale de la Samsung, conform unui comunicat de presa emis de autoritatile…

- Preturile petrolului au scazut marti cu peste 7%, la cele mai reduse niveluri din ultimul an, pe fondul evolutiei negative a pietei de pe Wall Street, provocata de ingrijorarile tot mai mari legate de incetinirea cresterii economiei globale. Cotatia petrolului West Texas Intermediate (WTI),…

- Interpolul trebuie sa accepte demisia sefului sau, Meng Hongwei, care este retinut in China, fiind acuzat ca a acceptat mita, a declarat Juergen Stock, secretarul general al organizatiei. Interpolul, organizatia care coordoneaza politia la nivel global, "a incurajat China sa ofere mai multe…

- Actiunile Volvo au scazut semnificativ marti, dupa ce grupul auto suedez a anuntat ca o componenta de control a emisiilor folosita la vehiculele sale se degradeaza mult mai rapid decat se estima, astfel incat motoarele ar putea depasi limitele de emisii de oxid de azot. Compania, care produce…

- Pretul aurului a crescut luni cu aproape un procent, pana la cel mai ridicat nivel din ultimele 12 saptamani, dupa ce pietele bursiere din Asia au scazut iar investitorii se confrunta cu impactul tensiunilor comerciale dintre SUA si China precum si cu majorarea dobanzilor in SUA. Pe piata…

- Cresterea exporturilor Chinei a accelerat neasteptat in septembrie, in pofida tarifelor vamale impuse de Washington, in timp ce excedentul sau comercial pe relatia cu SUA a atins un nivel record, ceea ce ar putea exacerba disputa dintre Beijing si Washington, transmite Reuters. Totusi, analistii…

- Autoritatile franceze au lansat o ancheta dupa ce sotia directorului Interpol, Meng Hongwei, a raportat disparitia acestuia, au indicat vineri surse din politie. Sotia lui Meng, care traieste la Lyon - unde se afla sediul Interpol -, a decis sa contacteze politia fiind ingrijorata ca nu a…