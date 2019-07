Senatul american a validat miercuri nominalizarea lui Kelly Craft pentru postul de ambasador la ONU, care va exercita aceasta functie in locul lui Nikki Haley, ce a demisionat anul trecut, relateaza dpa.



Numirea lui Craft a fost atacata cu inversunare de multi democrati, care au spus ca ea a avut o serie de absente neexplicate in timpul mandatului de ambasadoare in Canada, functie din care s-a retras anul trecut.



Senatori cheie din Partidul Democrat au afirmat, de asemenea, ca lui Kelly Craft ii lipseste experienta.



Ea a fost validata cu 56 de voturi in Senatul…