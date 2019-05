Congresul american nu a reusit prin votul de joi sa il determine pe presedintelui Donald Trump sa puna capat sprijinului militar acordat coalitiei saudite implicate in razboiul din Yemen, transmite AFP. Pe 16 aprilie, Donald Trump s-a opus prin veto unei rezolutii a Camerei Reprezentantilor care solicita presedintelui "retragerea fortelor armate americane din ostilitatile" din Yemen, cu exceptia operatiunilor vizand Al-Qaida. Joi, in Senat, opozantii sprijinului militar american in acest conflict aveau nevoie de o majoritate de doua treimi, 67 de voturi, pentru a anula vetoul presedintelui republican.…