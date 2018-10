Judecatorul federal american Brett Kavanaugh a depasit vineri un important obstacol procedural in calea confirmarii sale la Curtea Suprema a SUA, dupa un vot preliminar favorabil in Senat, in pofida acuzatiilor de agresiune sexuala aduse candidatului, transmit agentiile internationale de presa.



Dupa o lupta acerba intre republicani si democrati, senatorii au aprobat, cu 51 de voturi pentru si 49 impotriva, inchiderea dezbaterii, un vot procedural care deschide calea pentru votul final de confirmare, ce ar putea avea loc sambata.



Votul de vineri ofera indicii asupra raportului…