Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul special Robert Mueller a declarat miercuri in comisiile pentru Afaceri judiciare și pentru Serviciile de informații ale Camerei Reprezentanților ca raportul sau privind ingerința rusa in prezidențialele din 2016 nu l-a exonerat in totalitate de raspundere pe Donald Trump, in special de suspiciunea…

- Presedintele american, Donald Trump, s-a opus miercuri prin veto unor rezolutii ale Congresului care blocau vanzarile de arme catre Arabia Saudita si alti aliati, relateaza AFP potrivit Agerpres. Aceste rezolutii, adoptate saptamana trecuta, "ar slabi competitivitatea Americii in lume si ar…

- Camera Reprezentantilor Statelor Unite a aprobat blocarea unei vanzari de armament - in valoare de peste opt miliarde de dolari - Arabiei Saudite si altor aliati, un revers pentru presedintele Donald Trump, nevoit sa recurga la dreptul de veto, relateaza AFP, potrivit news.ro.Alesii, dintre…

- “Daca nu esti fericit in SUA, daca te plangi tot timpul, e foarte simplu: poti pleca”, a spus liderul de la Casa Alba la un eveniment consacrat industriei. Presedintele american Donald Trump, care a indemnat duminica, intr-o serie de postari pe Twitter, mai multe alese democrate din Congresul american…

- Presedintele american Donald Trump a respins, duminica, varianta unei anchete a FBI cu privire la asasinarea jurnalistului Jamal Khashoggi, sugerand ca o astfel de investigatie ar putea periclita vanzarea de arme din SUA catre Arabia Saudita, relateaza The Guardian.

- Președintele american Donald Trump a amenințat duminica Iranul, prin intermediul unui mesaj publicat pe Twitter, crescând astfel îngrijorarile privind un potențial conflict dintre Statele Unite și Iran, relateaza Reuters conform Mediafax.„Daca Iranul vrea o lupta, acela va fi sfârșitul…

- Departe de a fi o ”afacere clasata”, asa cum proclama Donald Trump, ancheta rusa zguduie Washingtonul dupa anuntul-suprpriza al convocarii in Congres a fiului sau mai mare, votul impotriva unuia dintre secretarii sai si refuzul fara precedent al Casei Albe de a livra anumite informatii sensibile,…

- Congresul american nu a reusit prin votul de joi sa il determine pe presedintelui Donald Trump sa puna capat sprijinului militar acordat coalitiei saudite implicate in razboiul din Yemen, transmite AFP. Pe 16 aprilie, Donald Trump s-a opus prin veto unei rezolutii a Camerei Reprezentantilor care solicita…