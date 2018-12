Stiri pe aceeasi tema

- In PSD a inceput sa circule un scenariu cu privire la adoptarea de catre Guvern, pe langa ordonanța de urgența privind modificarea codurilor penale, a unei OUG care sa dea posibilitatea revizuirii unor sentințe definitive, au declarat marți surse social-democrate pentru ȘTIRIPESURSE.RO.Proiectul…

- Potrivit surselor citate, proiectul va fi initiat de ministrul de Interne Carmen Dan, dupa ce ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a refuzat sa-si asume amnistia si gratierea, in ciuda insistentelor lui Liviu Dragnea. De textul ordonantei se va ocupa Florin Iordache, autorul celebrei OUG 13, care a…

- ''Banuiesc ca dumneavoastra, toți v-ați dat seama ca atunci cand faceți un lucru bun toata lumea va mulțumește. Reversul este la fel. Dumneavoastra trebuie sa Cunosc realizarile din multe municipii pe care le reprezentați cei care sunteți aici. Am vizat localitați in care dumneavoastra activați…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, se va afla in perioada 8-9 noiembrie in Statele Unite ale Americii, unde va participa la reuniunea ministeriala UE - SUA in domeniul Justitie si Afaceri Interne.

- Ministerul Afacerilor Externe transmite condoleante familiilor victimelor si exprima intreaga speranta pentru recuperarea rapida a persoanelor ranite, se mai arata in comunicat. "Ministerul Afacerilor Externe condamna cu fermitate orice gesturi cu caracter antisemit si sustine eforturile comunitatii…

- Inființarea Spitalului de Urgența Sfanta Maria, rezultat din fuziunea Spitalului Județean cu cel Municipal, s-a blocat. Proiectul de hotarare de guvern care ar fi trebuit sa consfințeasca deczia autoritaților locale a primit aviz negativ de la... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Reprezentantii Ministerului Public afirma, referindu-se la unele prevederi din Ordonanta de Urgenta privind legile justitiei, ca daca numirea si revocarea procurorilor cu functii de conducere depind de un ministru "exista un risc serios ca acestia sa nu combata in mod energic coruptia in randurile aliatilor…

- Guvernul a aprobat, in ședința de joi, reducerea TVA la 5% in domeniul turismului, pentru cazare, servicii de restaurant si catering, dar si pentru utilizarea facilitatilor sportive, parcurilor de distractii si...