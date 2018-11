Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, l-a inlocuit miercuri pe procurorul general Jeff Sessions, dupa ce acesta si-a prezentat demisia, transmite Reuters. Trump a anuntat printr-un mesaj pe Twitter numirea ca interimar, in functia care implica si prerogative de ministru al justitiei, a sefului…

- Presedintele american Donald Trump a nominalizat un vechi membru al Partidului Republican pentru pozitia de ambasador in Australia, a anuntat Casa Alba, care spera sa ocupe acest post diplomatic cheie ramas vacant de doi ani, relateaza Reuters preluata de Agerpres. Numirea lui Arthur B. Culvahouse,…

- Președintele american Donald Trump a declarat joi ca ia in considerare numirea purtatoarei de cuvant a Departamentului de Stat, Heather Nauert, in funcția de ambasador al Statelor Unite la ONU, adaugand ca o decizie in acest sens va fi facuta in curand, relateaza site-ul agenției Reuters.

- Presedintele american Donald Trump i-a ''multumit'' sambata omologului sau turc Recep Tayyip Erdogan ''pentru ajutorul'' dat dupa eliberarea pastorului american Andrew Brunson dupa o lunga detentie in Turcia, transmit Reuters si AFP. Pastorul Brunson, care se afla in…

- Secretarul american de Stat, Mike Pompeo, a declarat, joi, in cadrul Consiliului de Securitate ONU, ca daca regimul de la Phenian se va indeparta de calea diplomației și a denuclearizarii se va confrunta cu „izolare continua și presiune”, relateaza Reuters.„Sancțiunile impuse de Consiliul…

- Presedintele american Donald Trump a declarat miercuri la New York, in marja Adunarii Generale a ONU, ca este deschis sa se intalneasca cu presedintele venezuelean Nicolas Maduro daca acest lucru ar ajuta poporul Venezuelei, insa a avertizat ca 'toate optiunile sunt pe masa', chiar si 'cele mai dure',…

- Presedintele american Donald Trump a lansat o noua tirada impotriva ministrului justitiei, declarandu-se 'dezamagit' de prestatia lui Jeff Sessions, tinta furiei sale de mai multa vreme pentru ca s-a recuzat din exploziva ancheta referitoare la Rusia, transmite AFP.'Nu am ministru al justitiei.…

- Seulul a avertizat luni ca anularea brusca a vizitei secretarului de Stat american Mike Pompeo in Coreea de Nord va avea "impact" asupra unui birou de legatura intre cele doua Corei, care este planificat sa se deschida luna aceasta, relateaza site-ul agenției Reuters, conform Mediafax.Președintele…