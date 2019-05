Reprezentanti importanti ai Democratilor si Republicanilor din Senatul american i-au comunicat vineri presedintelui Donald Trump ingrijorarea in legatura cu "traiectoria democratica descendenta" a Ungariei, inaintea vizitei la Washington a premierului Viktor Orban, transmite AFP. Presedintele Donald Trump urmeaza sa il primeasca luni pe seful guvernului de la Budapesta. "In ultimii ani, democratia din Ungaria s-a erodat in mod semnificativ. ... Sub Orban, procesul electoral a devenit mai putin competitiv si sistemul judiciar este din ce in ce mai controlat de stat, se arata intr-o scrisoare adresata…