- Seful diplomatiei americane Mike Pompeo si presedintele afgan Ashraf Ghani au cazut de acord pentru "accelerarea eforturilor" cu scopul de a ajunge la o intelegere care sa puna capat razboiului din Afganistan, conform unui comunicat comun publicat joi, relateaza AFP, potrivit Agerpres.Cei…

- Secretarul american de stat Mike Pompeo a purtat discutii cu privire la Iran si la securitatea maritima cu aliatii sai din Golful Arabic, luni, in cursul unei vizite in regiune, in contextul in care presedintele american Donald Trump a anulat in ultimul moment un atac asupra Iranului ca raspuns la doborarea…

- Statele din Asia de Sud-Est, care se numara printre cei mai mari poluatori de pe planeta, au convenit in acest sfarsit de saptamana in cadrul unui summit al Asociatiei Natiunilor din Sud-Estul Asiei (ASEAN) la Bangkok, asupra unui angajament inedit de lupta impotriva poluarii oceanelor, informeaza…

- Seful diplomatiei americane Mike Pompeo a promis marti ca tara sa nu va sabota eforturile internationale pentru reducea poluarii cu plastic, Washingtonul fiind criticat pentru obstacolele pe care le ridica in fata consensului tot mai mare pe plan international privind imperativul de a curata oceanele,…

- Seful diplomatiei americane Mike Pompeo participa sambata la Montreux, in Elvetia, la foarte discreta reuniune a Grupului Bilderberg, ce reuneste peste o suta de personalitati politice si economice europene si din America de Nord in jurul unor probleme cu miza mondiala, informeaza AFP, relateaza…

- Seful diplomatiei americane, Mike Pompeo, participa sambata la Montreux, in Elvetia, la foarte discreta reuniune anuala a Grupului Bilderberg, ce reuneste peste o suta de personalitati politice si economice europene si din America de Nord in jurul unor probleme cu miza mondiala, informeaza AFP.…

- Martin Schulz (45 de ani), in prezent Head of Product & Marketing in cadrul Mercedes-Benz Korea, va prelua funcția de CEO al Mercedes-Benz Romania de la predecesorul sau, Philipp Hagenburger, incepand cu 1 iunie 2019. De la 1 mai 2019, Philipp Hagenburger (54 de ani) face parte din echipa Daimler South…

- "Momentul tranzitiei a venit", a afirmat sambata secretarul de stat american, Mike Pompeo, intr-o inregistrare video adresata poporului venezuelan, relateaza AFP, potrivit Agerpres."Statele Unite stau cu fermitate alaturi de voi in cautarea libertatii si democratiei", a adaugat seful diplomatiei…