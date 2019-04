Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a fost criticat dur joi in Statele Unite dupa ce a declarat ca il crede pe liderul nord-coreean Kim Jong Un, care i-a spus ca nu a avut niciun rol in moartea unui student american repatriat in coma dupa ce fusese incarcerat in Coreea de Nord, relateaza France Presse,…

- CHIȘINAU, 28 feb - Sputnik. Președintele american Donald Trump, care a ținut o conferința de presa dupa discuțiile sale cu Kim Jong-un, a declarat ca liderul nord-coreean i-a promis ca nu va efectua teste nucleare. Donald Trump a subliniat ca, în timpul discuțiilor cu Kim Jong-un, nu…

- Presedintele american Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong-un au incheiat summitul mai devreme, joi, fara a semna un acord intr-o ceremonie comuna, a informat Casa Alba, relateaza site-ul postului BBC, potrivit Mediafax. Secretarul de Stat american Mike Pompeo a declarat ca liderul suprem nord-coreean…

- Secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, a spus ca zilele președintelui venezuelean Nicolas Maduro sunt numarate, dupa confruntarile violente a armatei guvernului cu cetațenii care încercau sa ajunga la ajutoarele umanitare, relateaza BBC. ”Este dificil sa spun data exacta. Sunt încrezator…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a explicat joi decizia de a refuza revenirea in Statele Unite a unei tinere originare din Alabama care s-a alaturat gruparii jihadiste Statul Islamic (SI) in Siria prin statutul diplomatic al tatalui ei, relateaza AFP. Hoda Muthana, 24 de ani, si-a…

- Statele Unite intenționeaza sa "mearga cat mai departe posibil pe acest drum", inaintea unui summit cu Coreea de Nord care va avea loc luna aceasta in Vietnam, a declarat joi secretarul de stat american, Mike Pompeo, relataeza Reuters, potrivit Mediafax.Pompeo a declarat ca iși trimite echipa…

- 'A venit momentul sa fiti de partea constitutiei', a declarat Guaido intr-un mesaj catre armata la un miting de amploare de la Caracas. 'Fiti de partea poporului venezuelean', a mai afirmat Guaido, adaugand: 'Este timpul ca cubanezii sa paraseasca fortele armate'. El a cerut armatei sa permita intrarea…