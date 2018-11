Stiri pe aceeasi tema

- Asasinii jurnalistului saudit disident Jamal Khashoggi vor da socoteala in fata SUA, a declarat sambata vicepresedintele american Mike Pence, relateaza dpa si AFP. Afirmatia sa are loc in contextul in care media americane au relatat ca CIA a ajuns la concluzia ca printul incoronat saudit…

- Pence s-a deplasat la Singapore, pentru a se intalni joi cu liderii celor zece tari membre ale Asociatiei Natiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN) si cu omologii acestora din Asia-Pacific, in cadrul summitului Asiei de Est (EAS, East Asia Summit). Beijingul pretinde la o buna parte din Marea Chinei…

- "Nu este loc pentru dominatie si agresiune in Indo-Pacific", a declarat vicepresedintele american Mike Pence intr-o aparenta referire la influenta in crestere a Chinei in aceasta regiune si revendicarile acestei tari asupra zonelor disputate din Marea Chinei de Sud, informeaza joi dpa. Pence s-a deplasat…

- Un intreg scandal s-a declansat in aceasta saraca tara insulara din Pacific, la nord de Australia si la est de Indonezia dupa ce guvernul a decis sa cheltuie bani pentru limuzine. Culmea, anterior a comandat Maserati. Masinile Bentley Flying Spur (grupul Volkswagen) au fost comandate pentru summit-ul…

- Ministrul afacerilor externe, Teodor Melescanu, a primit astazi, 8 octombrie 2018, delegatia Parlamentului Federal al Australiei, condusa de senatorul Ian Macdonald.Seful diplomatiei romane a apreciat nivelul excelent al relatiilor bilaterale dintre Romania si Australia, sustinut de multiplicarea contactelor…

- Capșuni cu ace in ele au fost descoperite la vanzare in alte doua state australiene, a anunțat poliția luni, amplificand panica ce a facut supermarketurile sa retraga anumite marci și i-a determinat pe fermieri sa arunce fructele in varf de ...

- Un angajat al unei companii din Australia a fost platit cu un salariu de peste 100 de ori mai mare fața de suma pentru care a semnat contractul. Barbatul trebuia sa obțina un salariu de 4.921,76 de dolari australieni (aproximativ 3.611 de dolari americani), dar in schimb, el a gasit in cont 492.176…