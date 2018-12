Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin sase persoane si-au pierdut viata in accidente provocate de intemperii in Statele Unite, unde ninsorile, vantul puternic si ploile abundente au perturbat transporturile foarte solicitate in aceasta perioada de sarbatori, potrivit AFP. Furtuna de zapada "Eboni" afecteaza o mare…

- Trei persoane au murit in accidente provocate de intemperii in SUA, unde viscolul, vantul violent si ploile puternice perturba reteaua de transport foarte utilizata in aceasta perioada de sarbatori, relateaza AFP. O furtuna de zapada numita "Eboni" afecteaza o mare parte a tarii, din regiunea…

- Peste 6.500 de zboruri au fost intarziate si aproximativ 800 au fost anulate, potrivit site-ului de urmarire a zborurilor FlightAware. Aeroportul International Dallas-Fort Worth, din Texas, a fost cel mai afectat, cu peste 450 de anulari si 600 de intarzieri. Ploaia, zapada si vantul…

- Cel putin trei persoane au decedat in Serbia din cauza unui val de ger polar care a afectat mai mult tari din regiunea balcanica, perturband transporturile si fortand autoritatile sa inchida scolile din unele zone, informeaza agentia de stiri The Associated Press.

- Cel putin trei oameni au murit si mii de familii au ramas fara electricitate in Carolina de Nord, Carolina de Sud si Virginia, marti dimineata, dupa ce o furtuna de zapada a provocat ninsori abundente in sud-estul Statelor Unite, unde stratul de omat a inregistrat in anumite locuri o grosime de pana…

- Presedintele american Donald Trump a declarat luni ca membri ai unei bande foarte violente si persoane originare din Orientul Mijlociu se afla in caravana miilor de migranti ce se indreapta de cateva zile spre Statele Unite, informeaza France Presse. "Luati-va camera de filmat, duceti-va in mijlocul…

- Locuitorii statelor americane Colorado și Wyoming s-au trezit duminica dimineata cu o furtuna de zapada timpurie care a acoperit casele și drumurile cu un strat de pana la 30 de centimetri și a dus la scaderea drastica a temperaturilor peste noapte, relateaza AP, potrivit Mediafax.Furtuna…

- Peggy Sue Gerron, muza care a inspirat legendarul cantec rock 'Peggy Sue' compus de Buddy Holly in 1957, a murit luni seara la 78 de ani din cauze inca neelucidate la spitalul din Lubbock (Texas), au informat mass-mediaPeggy Sue Gerron, muza care a inspirat legendarul cantec rock 'Peggy Sue' compus…