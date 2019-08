Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au impus, miercuri, sancțiuni ministrului iranian de Externe, Mohammad Javad Zarif, vizându-l pe principalul purtator de cuvânt al țarii și care ar putea afecta șansele negocierilor diplomatice pe fondul creșterii tensiunilor dintre cele doua țari, informând Mediafax…

- 'Atmosfera a fost constructiva', a comentat Abbas Araqchi, negociatorul-sef al Iranului in problema nucleara. 'Discutiile au fost bune. Nu pot spune ca am rezolvat totul, pot spune ca au fost multe implicatii', a declarat acesta. Aceasta reuniune de urgenta de la Viena, sediul Agentiei Internationale…

- "Situatia este grava, riscul de razboi in Golf nu este exclus, asa ca trebuie sa facem tot posibilul pentru a nu se ajunge acolo", a declarat el la sfarsitul unui consiliu de ministri al guvernului francez la care a asistat."De aceea suntem in dialog cu toate partile", de la Iran la SUA,…

- China "nu este interesata" sa negocieze cu Statele Unite pentru a ajunge la o ințelegere privind controlul armelor, a declarat luni ministrul chinez de Externe, Wang Yi, aflat intr-o vizita la Soci, relateaza site-ul agenției Dpa, conform Mediafax.Președintele american Donald Trump a sugerat…

- Decizia a fost adusa la cunostinta ambasadorilor tarilor care raman angajate in acord (Germania, China, Franta, Marea Britanie si Rusia), intervenind dupa retragerea unilaterala a Statelor Unite din acest pact exact acum un an, indica ministerul. O scrisoare a presedintelui iranian Hassan Rouhani…

- Iranul va reporni unele parți ale programului sau nuclear, în replica la retragerea SUA din Acordul atomic, însa regimul de la Teheran nu intenționeaza sa renunțe complet la aceasta înțelegere, informeaza site-ul de știri Ynet, citând agenția iraniana de știri IRIB. Potrivit…

- Trump a precizat ca a discutat cu omologul sau rus subiecte precum Coreea de Nord, Ucraina si Venezuela, dar si despre comert si arme nucleare. In aceleasi mesaje, el a precizat ca au discutat despre ancheta americana privind implicarea Rusiei in sistemul politic american, inclusiv in alegerile…